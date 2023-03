Wer den saisonalen Rädertausch in Eigenregie durchführt, weiß wie wichtig ein Drehmomentschlüssel ist. Denn bei modernen Fahrzeugen müssen so gut wie alle Schraubverbindungen mit einem vom Hersteller definierten Drehmoment angezogen werden, auch die Radschrauben nach dem Reifentausch. Vorgeschrieben ist meistens ein Drehmoment von 100 bis 150 Newtonmetern. Angaben dazu finden Sie im Bordbuch Ihres Autos.

Fürs korrekte Anziehen benötigt man einen Drehmomentschlüssel , an dem sich der entsprechende Wert vorab einstellen lässt – in der Regel durch Verdrehen des Handgriffs. AUTO BILD hat zwölf Drehmomentschlüssel getestet, die den gängigen Bereich von 40 bis 200 Newtonmeter abdecken – vom 27-Euro-Billigprodukt bis zum 289 Euro teuren Profi-Werkzeug . Welches knackt richtig?

Als bester Drehmomentschlüssel im Test erweist sich das Modell Hazet 5122-3 CT für und 144 Euro . Das Werkzeug beeindruckt nicht nur mit einer äußerst präzisen und gleichmäßigen Auslösung. Die Abweichung betrug im Schnitt lediglich knapp über 0,5 Prozent. Bei 50 Newtonmetern lag die Differenz im Mittel sogar bei nur 0,1 Prozent. Die anwenderfreundliche Umschaltknarre ermöglicht einen Rechts- und Linksbetrieb. Praktisch: Dank des vor dem Griff platzierten Drehmechanismus, lässt sich der Hazet-Schlüssel auch einhändig sperren und öffnen . Die simple und intuitive Bedienung in Kombination mit der gut ablesbaren Werteskala erleichtern die Arbeit mit dem Werkzeug. Und seine spitzenmäßige Verarbeitungsqualität rundet das hervorragende Gesamtpaket ab.

Die beste Symbiose aus niedrigem Preis und guter Leistung lieferte das Modell TZTool 1/2" Torque Wrench Set 9003E, das bereits um 29,99 Euro erhältlich ist. Dank ordentlicher Verarbeitung überzeugt hier vor allem die Vorwahl des Drehmoments auf der Skala – auch in Richtung der Maximalwerte. Ähnlich gut schlägt sich der günstige Drehmomentschlüssel auch beim wichtigsten Prüfungskriterium: der Genauigkeit der Auslösung. Hier beeindruckt das Produkt durch die im Test höchste gemessene Präzision und Gleichmäßigkeit. Die Abweichung betrug bei unseren Messungen im Durchschnitt nur rund 0,5 Prozent. Kleine Abstriche müssen nur in Sachen Handling und Verarbeitung gemacht werden.

Die gängigsten Drehmomentschlüssel bestehen aus einem Stahlrohr mit dem darin untergebrachten Auslösemechanismus sowie einer mit dem Griff verbundenen Einstellvorrichtung samt Skala. Als Werkzeugträger ist meistens eine umschaltbare oder umsteckbare Knarre integriert. Wenn das gewünschte Drehmoment erreicht wird, ist ein sattes Knacken zu hören. Außerdem spürt man die Auslösung am Griff. Das funktioniert so: Im Inneren des Werkzeugs übt eine Feder einen definierten Druck auf eine Kugel aus, diese springt bei einer bestimmten Kraft aus einer Kugelpfanne und löst damit aus. Je höher die Vorspannung der Feder, desto höher ist das Drehmoment.

Wichtigstes Prüfungskriterium ist die Genauigkeit der Auslösung . Hier beeindrucken besonders die drei Modelle von TZTool, Gedore red und Hazet durch hohe Präzision und Gleichmäßigkeit – die Abweichung betrug bei unseren Messungen im Durchschnitt nur rund 0,5 Prozent. Zum Vergleich: Beim Billigschlüssel von Car Trend lag die Differenz mit knapp fünf Prozent im Schnitt fast zehn Mal so hoch. Dabei betrug die Abweichung bei einzelnen Messungen sogar bis zu 23 Prozent . Das ist deutlich zu viel.

Große Unterschiede schon bei der Bedienung

Einfache Bedienung – vor allem die unkomplizierte Einstellung des Drehmoments – und eine gut ablesbare Skala erleichtern intensives Arbeiten mit Drehmomentschlüsseln. Auch hier kann das Hazet-Produkt überzeugen, genauso wie die Werkzeuge von Gedore und Wera; knapp dahinter das Produkt von KS Tools, das allerdings ohne Umschalthebel für den Rechts- und Linksbetrieb auskommen muss. Als einziger Testkandidat muss beim Werkzeug von Stahlwille zum Bestimmen des Drehmoments kein Mechanismus am Griff gedreht werden. Stattdessen drückt man einen Hebel innerhalb des Griffendes. Dann lässt sich die Skala einfach per Daumen verschieben und so das gewünschte Drehmoment einstellen – ein ebenso simples wie schnelles Prinzip.