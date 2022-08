Der Daypack teilt sich den Testsieg mit Salzen. Beide sprechen unterschiedliche Zielgruppen an – Ortlieb die Hardcore-Radfahrer. Nicht nur, dass der Rucksack vor keinem Regenguss kapituliert. Auch im Dunkeln ist er eine Bank, weil die gesamte Oberfläche reflektiert. Das Hauptfach bietet ein gepolstertes Laptopfach, ein weiteres Reißverschlussfach ist von außen zugänglich. Mehr Fächer und Stauraum gibt es bei anderen, aber keinen vergleichbaren Wasserschutz und eine derartige Sichtbarkeit. Im Test erreichte der Ortlieb Commuter Daypack High Visibility die Note "sehr gut" – mit 31 von 35 Punkten.

Basil schickt neben Vaude einen Rucksack ins Rennen, der mit einer Gepäckträgerhalterung ausgestattet ist. Die Haken werden hinter einem Reißverschlussfach versteckt, könnten aber noch etwas mehr Schutz vertragen. Ausdrücklich lobten die Tester die weichen, gepolsterten Schultergurte. Weniger gut: Prasselt Wasser im 90-Grad-Winkel auf die Reißverschlussnähte des Hauptfachs ein, wird es im Hauptfach schnell feucht. Die wasserabweisende Laptoptasche (bis 15 Zoll) ist entnehmbar. Im Test erreichte der Basil Soho Nordlicht die Note "gut" – mit 25,5 von 35 Punkten.

Im Wasserdichtigkeitstest mussten die Rucksäcke ein 3-mal-3-Minutenprotokoll absolvieren. Unter Ausstattung bepunkten wir die Taschenanzahl, Fächeraufteilung, Reflektoren. In Handhabung fließt u. a. ein, wie gut Taschen zugänglich sind. Unter Tragekomfort berücksichtigen wir Polster, Schultergurte, Einstellbarkeit. Beim Gewicht legen wir vier Sterne für den Bereich zwischen 1100 und 1199 Gramm an. Das Design haben fünf Redakteurinnen und Redakteure diskutiert.



Rucksäcke sind in unzähligen Größen und Ausführungen im Handel erhältlich. BIKE BILD empfiehlt, gezielt Fahrradrucksäcke ins Visier zu nehmen. Die meisten Modelle bieten nützliche Features, sind mit Reflektoren ausgestattet, wasserdicht und – sehr wichtig – ergonomisch für Radler optimiert. Wichtig dabei: Viele Interessenten knüpfen ihre Kaufentscheidung an das Fassungsvermögen, aber schauen Sie besser primär aufs Rückenpolster. Schließlich trägt beim Rucksack die menschliche Wirbelsäule das Gros der Last. Keine Bange, unser Rückgrat schultert bei entsprechender Pflege (regelmäßige Stärkung und ausreichend Bewegung) moderate Alltagslasten mühelos. Auch das ist ein Argument für den Rucksack: Die Lasten werden auf die linke und rechte Körperhälfte gleichmäßig verteilt – vorausgesetzt, man packt entsprechend.