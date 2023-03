Moderne Taschenlampen liefern heute so viel Licht wie vor wenigen Jahren nur große Profileuchten von Feuerwehr und Katastrophenschutz. Entsprechend fantasievoll ist die Namensgebung der Industrie. Sie spricht gern von "taktischen Lampen", die sich durch Blitzlicht- und SOS-Funktionen zur Selbstverteidigung, für Notfälle oder Expeditionen eignen. Zur Verwendung an und im Auto wichtiger sind allerdings Lichtleistung und Leuchtdauer. Außerdem sollte eine Auto-Taschenlampe gut im Handschuhfach oder Kofferraumboden verstaubar sein. AUTO BILD hat nach diesen Vorgaben zwölf LED-Taschenlampen getestet – vom günstigen Baumarkt-Schnäppchen bis zur Hightechleuchte.

Den Testsieg holt sich die Thrunite TC12 V2, die nicht nur in den insgesamt sechs Leuchtmodi überzeugen kann, sondern auch mit ihrer harmonischen Ausleuchtung kräftig Punkte sammelt. Zudem erreicht sie bei der Messung des Lichtstrom (Angegeben in der Einheit Lumen) fast die Herstellerangaben. Die Taschenlampe ist aus Alu gefertigt, außerdem überzeugt sie mit einer einfachen Bedienung. Mit 158 von 200 möglichen Punkten und der Note 2,1 (gut) lässt sie die Konkurrenz hinter sich.

Den Test haben wir mit dem Lichtexperten Stefan Boissier-Mohr aus dem brandenburgischen Gartow durchgeführt. In seinem Labor wurde der Lichtstrom aller Lampen in einer Ulbrichtkugel gemessen, zusätzlich die Ausleuchtung in Feldversuchen beurteilt.