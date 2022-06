AUTO BILD hat neun Konzentrate auf einem Scheibenwaschreiniger-Prüfstand getestet. Vorteil der kleinen Flaschen: Sie sind sehr ergiebig, reduzieren den Plastikmüll und sind damit besonders nachhaltig. Straßendreck, Baumsäfte und Vogelkot – alles landet auf der Windschutzscheibe. Und der Schmutz klebt hartnäckig auf dem Glas, wird durch die Sonne auch noch angebacken. Da braucht es einen guten Scheibenreiniger Vorteil der kleinen Flaschen: Sie sind sehr ergiebig, reduzieren den Plastikmüll und sind damit besonders nachhaltig.

Sonax Xtreme Scheibenreiniger 1:100 Sonax Xtreme Scheibenreiniger 1:100 1,7 (gut) 100 Prozent Reinigungsleistung bei Stadtschmutz

97 Prozent Reinigungsleistung bei Insektenschmutz

Sehr hohe und schnelle Schmutzlösekraft Kurze Schlierenbildung beim ersten Wischen Preis 9,00 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Testsieger im AUTO BILD-Sommer-Scheibenreiniger-Test ist das Scheibenreiniger-Konzentrat Sonax Xtreme Scheibenreiniger 1:100 geworden. Zwar kommt es beim ersten Wischdurchgang zu einer kurzen Schlierenbildung, dafür überzeugt das Konzentrat aber mit einer sehr hohen und schnellen Schmutzlösekraft. Die Reinigungsleistung von Stadtschmutz beträgt 100 Prozent, die Reinigungsleistungsleistung bei Insektenschmutz 97 Prozent. Der Sonax Xtreme Scheibenreiniger 1:100 erreichte 85 von 100 Punkten und erhielt somit die Note 1,7 (gut).

Nigrin Performance Scheibenklar Konzentrat 1:100 Nigrin Performance Scheibenklar Konzentrat 1:100 2,3 (gut) 98 Prozent Reinigungsleistung bei Stadtschmutz

86 Prozent Reinigungsleistung bei Insektenschmutz

günstiger Preis Leichte Schlierenbildung bei den ersten beiden Waschzyklen Preis 7,94 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Mit 77 von 100 möglichen Punkten erreicht das Nigrin Performance Scheibenklar-Konzentrat 1:100 nicht nur die Note 2,3 (gut), sondern auch den zweiten Platz in unserem Test. Es kommt bei den ersten beiden Wischzyklen zwar zu einer etwas stärkeren Schlierenbildung, dafür bietet das Konzentrat eine hohe Reinigungsleistung: Während die Reinigungsleistung Nigrin-Sommerreiniger bei Stadtschmutz 98 Prozent beträgt, sind es bei Insektenschmutz noch 98 Prozent. Dank des günstigen Preises von 7,94 Euro für 250 Milliliter Konzentrat ist das Nigrin Performance Scheibenklar-Konzentrat der Preis-Leistungs-Sieger in unserem Test.

Zoom Vor jedem Testdurchgang wird die Scheibe poliert und mit entmineralisiertem Wasser gereinigt.



Der Test fand im Entwicklungslabor von Sonax statt. Das Labor ist mit einem vollautomatisch arbeitenden Prüfstand für Scheibenreiniger ausgestattet. So werden identische Bedingungen für jeden Testdurchlauf garantiert. Eine Klimaanlage und Ventilatoren simulieren eine Fahrt bei 20 Grad Celsius und bei einem Tempo von 25 km/h. Vor einem Testdurchgang wird die Scheibe zweimal poliert und anschließend mit entmineralisiertem Wasser gereinigt. Der je nach Schmutzart über Düsen oder per Hand auf die Scheibe aufgebrachte Testschmutz entspricht den Vorgaben des Waschmittelverbandes IKW ( www.ikw.org ). Beim Test von Sommer-Scheibenreinigern kommen zwei Schmutzarten zum Einsatz: Der sogenannte Hydrophobschmutz ("Stadtschmutz") besteht unter anderem aus Ruß, Silikonen, kationischen Tensiden (Trocknungshilfe aus Autowaschanlagen) und unverbrannten Kohlenwasserstoffen. Der Insektenschmutz ähnelt in seiner Rezeptur Omas selbst gemachtem Eierlikör: gereinigtes Eiklar, Eigelb, Ethanol und Glukose werden miteinander vermengt und imitieren typischen Insektenschmutz.

Zoom 500 Milliliter Reinigungsgemisch werden in zehn Waschzyklen auf dem Prüfstand verbraucht.





Jeder Testschmutz wird in einem separaten Durchgang auf dem Prüfstand gefahren. Der Stadtschmutz wird mit Düsen auf die Scheibe aufgespritzt. Der viskose Insektenschmutz wird mittels einer 100 Mikrometer dünnen, mit sieben Löchern versehenen, auf der Scheibe plan aufliegenden Folie aufgeträufelt und mit einer Rakel glattgezogen. Anschließend wird die Folie abgezogen und der "Likör-Klecks" mit einem Föhn eine Minute lang getrocknet. Alle Hochkonzentrate werden einheitlich mit Leitungswasser gemischt: ein Teil Hochkonzentrat, 100 Teile Wasser. Jeder Testschmutz wird in einem separaten Durchgang auf dem Prüfstand gefahren. Der Stadtschmutz wird mit Düsen auf die Scheibe aufgespritzt. Der viskose Insektenschmutz wird mittels einer 100 Mikrometer dünnen, mit sieben Löchern versehenen, auf der Scheibe plan aufliegenden Folie aufgeträufelt und mit einer Rakel glattgezogen. Anschließend wird die Folie abgezogen und der "Likör-Klecks" mit einem Föhn eine Minute lang getrocknet. Alle Hochkonzentrate werden einheitlich mit Leitungswasser gemischt: ein Teil Hochkonzentrat, 100 Teile Wasser.

Zoom Aus den Bildern einer hochauflösenden Kamera errechnet eine Software die Reinigungsleistung.





Zoom Im Labor überprüft der Kfz-Sachverständige Markus Scherer von der KÜS die Hartwasserstabilität.

Für jeden Reiniger und jede Schmutzart erfolgen zehn Waschzyklen mit Aufsprühen der Mischung durch die Scheibenwaschdüsen. Pro Waschzyklus werden 50 Milliliter der getesteten Mischung auf die Scheibe gesprüht. Eine hochauflösende Kamera erfasst dabei den Reinigungsvorgang. Aus den Bilddaten errechnet eine Software die Reinigungsleistung nach jedem Wischzyklus und für jede Schmutzart. Bei einem Wert ab 63 Prozent gilt die Scheibe als gesäubert. Beurteilt wird, wie schnell ein Produkt diesen Wert erreicht (je weniger Wischzyklen, desto mehr Punkte). Auch die Maximalreinigung der Sommerreiniger wird ermittelt, die ergibt sich nach den zehn Wischzyklen je Schmutzart.

Den Geruch haben fünf Testpersonen in anonymisierten Proben "erschnüffelt" und bewertet. Die Materialverträglichkeit auf Lack und Kunststoff wurde auf einem Testblech und auf unter Spannung stehenden Polycarbonat-Teststreifen über 48 Stunden in einem Ofen bei 80 Grad Celsius getestet. Auch die Hartwasserstabilität, das heißt, wie die Reiniger auf sehr kalkhaltiges Wasser reagieren, wurde im Labor überprüft.



Zoom Praktisch in der Anwendung, aber auch so gut wie Fertigmischungen? Neun Hochkonzentrate im Härtetest.



Alle getesteten Hochkonzentrate werden im Verhältnis 1:100 gemischt, das heißt, für einen Liter Reinigungsgemisch benötigen Sie zehn Milliliter Konzentrat. Und keine Sorge, auch wenn Sie das Konzentrat nicht in einem Jahr verbrauchen: Die Haltbarkeit dieser Produkte beträgt rund zehn Jahre. Einzig Farbe und Geruch können schwächer werden. Kein Produkt erzielt ein "sehr gut". Das liegt daran, dass die Hochkonzentrate mehr Reinigungsdurchgänge benötigen als Fertigmischungen, um die Scheibe sauber zu bekommen. Für den Alltag ist dies jedoch vernachlässigbar.



Tipps zur Anwendung der Scheibenreiniger: Da Hochkonzentrate nur wenig Konservierungsmittel enthalten, kann das Wischwasser verkeimen. Der Wasserbehälter lässt sich mit alkoholhaltigen Winterreinigern desinfizieren. Optimal ist die Verwendung von destilliertem Wasser, bei normalem Leitungswasser können sich die reinigenden Tenside an Kalk binden. Füllen Sie erst das Wasser in den Behälter und zum Schluss das Hochkonzentrat in der richtigen Dosierung.

Die Hochkonzentrate sind im Sommer erste Wahl: Die Dosierung ist zwar etwas fummelig, man braucht zusätzlich Wasser. Dafür sparen sie viel Geld und Plastikmüll.

Ökologisch sind die Hochkonzentrate unschlagbar: wenig Plastik für die Verpackung, geringes Gewicht. Das nötige Wasser kommt später dazu. Nachteil: Sie benötigen für die Reinigung etwas länger als die Fertigmischungen, die mehr Tenside enthalten.

1. Standbodenbeutel: spart gegenüber dem Kanister Verpackung ein. Eine gute Alternative.

2. Kanister: sehr komfortabel, aber viel Plastikmüll. Zudem schwer und sperrig.

3. Dosierflaschen sind im Sommer sehr praktisch: leicht, platzsparend, wenig Müll, günstig.