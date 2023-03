Dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen nur ein Allradantrieb mit der bestmöglichen Bereifung die Fuhre am Laufen hält. Bei Schnee und Eis ist der Fall klar, liegen die Vorteile von vier angetriebenen Rädern in Verbindung mit Winterbereifung auf der Hand. Doch auch im Sommerhalbjahr gerät man abseits von Asphalt und befestigter Straße schnell in heikle Situationen.