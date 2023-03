In unserem großen Sommerreifen-Test für die Saison 2023 haben wir uns diesmal die Dimension 225/45 R 18 vorgenommen. Eine Reifengröße, die auf viele Kompaktklasse-Fahrzeuge passt (z. B.). Die 50 Test-Reifen wurden anonym im Handel erworben und zunächst einem Sicherheits-Check unterzogen: dem Bremstest auf nassen und trockener Strecke.

Nur die besten Bremser kommen in die zweite Runde – dem eigentlichen Reifentest mit Aquaplaning-, Handlingtest und natürlich unserem nicht nur für Sparfüchse interessanten "Milage"-Test, bei dem die Laufleistung bis zur gesetzlichen Mindestprofiltiefe ermittelt wird.

Auffällig bei den Bremstests: Je höher der Kaufpreis eines Reifens, desto besser in der Regel das Ergebnis. Das ist kein Zufall, denn in diesen Modellen steckt eine Menge Know-how, und es kommen hochwertige und damit teurere Materialien zum Einsatz. Merke: Leistung und Qualität haben im Reifenbau ihren Preis.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 wird Testsieger



Pirelli P Zero PZ4 (95Y)

Sommerreifen in 225/45 R 18 (2023): Alle Ergebnisse im Detail

In der Tabelle unten finden Sie alle gemessenen Bremswege aus dem Qualifying. Die ersten 20 Reifen in der Tabelle (fett markiert) sind die Sommerreifen, die es ins Finale des Tests geschafft haben. Von den zehn Reifen am unteren Ende der Tabelle (kursiv markiert) raten wir ausdrücklich ab – ihre Bremswege waren gegenüber den besten Reifen im Test deutlich verlängert.