Der Winter bringt nicht nur viele Autofahrer an ihre Grenzen, er ist auch eine Herausforderung fürs Auto und Material. Besonders Winterschmutz kann ziemlich gefährlich werden, wenn es durch Schlierenbildung auf der Scheibe zu einer Sichtbehinderung kommt. Deshalb gibt es auch spezielle Winter-Scheibenreiniger: Sie müssen den hartnäckigen, rußig-öligen Schmutz lösen, ohne die Materialien am Auto zu schädigen – und das auch bei Frost. Doch welcher Reiniger schafft es wirklich? AUTO BILD und KÜS haben elf Winter-Scheibenreiniger-Konzentrate getestet!

Mit großem Abstand wird der Sonax Anti-Frost & Klarsicht-Reiniger Test- und Preis-Leistungs-Sieger. Bereits nach dem dritten Wischzyklus ist die Scheibe zu 73 Prozent sauber, nach dem zehnten Wischzyklus zu 100 Prozent. So schnell und gründlich ist kein anderer. Wegen seiner hohen Reinigungskraft kostet eine Reinigung zu mindestens 63 Prozent nur 26 Cent – keiner erledigt das günstiger. Ebenfalls top: die Materialverträglichkeit auf Lack und Kunststoff, die Hartwasserstabilität und der nachgemessene Gefrierschutz. Der Sonax Anti-Frost-Reiniger erreicht 104 von 110 Punkten und erhält somit die Note 1,3 (sehr gut).

Der Test fand in Zusammenarbeit mit der KÜS im Fachlabor des Autopflegemittel-Herstellers Sonax statt. Das Labor ist mit einem vollautomatischen Prüfstand für Scheibenreiniger ausgerüstet. Diese Anlage garantiert identische Bedingungen bei jedem Testdurchlauf. Ein Klimagerät und Ventilatoren sorgen für die Simulation einer Autofahrt bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius und 25 km/h Geschwindigkeit. Die Fläche hinter der Testscheibe ist beheizt wie ein Fahrzeug-Innenraum. Der automatisch auf die saubere Scheibe aufgebrachte Testschmutz wurde eingekauft beim Waschmittelverband IKW. Dieser sogenannte Hydrophobschmutz ("Winterschmutz") besteht unter anderem aus Ruß, Reifenabrieb und Motoröl.

Eine hochauflösende Kamera erfasst dabei den Reinigungsvorgang. Aus den Bilddaten errechnet eine Software die Reinigungsleistung je Wischvorgang. Ab einem Wert von 63 Prozent gilt die Scheibe als gesäubert. Beurteilt wird, ab dem wievielten Wischzyklus ein Reiniger diesen Wert erreicht. Erzielt ein Reiniger die 63 Prozent nicht, bekommt er in dieser Teildisziplin null Punkte. Hier wird die Effektivität eines Reinigers nach seiner Wirkgeschwindigkeit beurteilt. Zusätzlich bewerten wir, wie hoch die Reinigungsleistung in Prozent nach dem zehnten Zyklus ist. Auch die Verträglichkeit mit Kunststoff und der Lackierung wurden akribisch untersucht. Der Gefrierpunkt wurde ebenfalls ermittelt.

Um den Geruch zu beurteilen, haben wir sechs Tester an einer anonymisierten Probe jedes Reinigers riechen lassen. Die Testpersonen konnten bis zu fünf Punkte vergeben und sollten den Geruch in wenigen Worten beschreiben.

AUTO BILD und KÜS haben elf Winter-Scheibenreiniger-Konzentrate getestet. Nur zwei halten, was sie versprechen!

Neben dem Testsieger von Sonax ist auch das zweitplatzierte Konzentrat empfehlenswert. Das Aral Klare Sicht Winterkonzentrat ist in diesem Jahr nur noch im 3-Liter und nicht mehr im 5-Liter-Gebinde erhältlich. Mit 4,67 Euro je Liter Konzentrat zählt der Aral-Reiniger zu den günstigsten Tankstellen-Eigenmarken des Testfelds. Und zu den effektivsten: Nach dem siebten Waschdurchgang ist die Scheibe zu 63 Prozent sauber, nach dem zehnten Zyklus erreicht er 73 Prozent. Beim Gefrierschutz erreicht das Aral-Produkt die versprochenen -20 Grad Celsius nicht ganz: -19,5 Grad haben wir gemessen. Dennoch ein insgesamt gutes Ergebnis: 85 von 110 möglichen Punkten und die Note 2,4 (gut).

Wie ist dieses historisch schlechte Abschneiden bei einem AUTO BILD-Winterscheibenreinigertest zu erklären? Wir vermuten: Die Ursache liegt begründet in stark gestiegenen Rohstoffpreisen. Betrachtet man beispielsweise die Preisentwicklung des in Winterscheibenreinigern verwendeten Rohstoffes Ethanol von Dezember 2020 bis heute, so stieg dieser um 46,9 Prozent. Hersteller weichen dann entweder auf kleinere Gebinde aus (zum Beispiel Aral, drei statt fünf Liter im Kanister). Oder sie verwenden ersatzweise minderwertigen Alkohol, welcher übrigens nur dem Frostschutz dient. Drecklösend wirken ausschließlich die auch bei Kälte wirksamen Tenside und Wasser. Minderwertiger, günstiger "Fusel" kann jedoch Schlieren unmittelbar nach dem Wischen bilden.