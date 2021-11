Hiermit informieren wir Sie über die speziell im Rahmen der Leserumfrage stattfindende Verarbeitung personenbezogenen Daten und Ihren Rechten als betroffene Person. Allgemeine Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten über unsere digitalen Angebote, Ihren Rechten als betroffene Person die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten, etc. finden Sie in unserer Allgemeinen Datenschutzerklärung

1. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist vorbehaltlich abweichender Angaben in dieser Datenschutzerklärung die Axel Springer SE, Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin, Telefon: +49 30 2591 0, E-Mail: information@axelspringer.de (nachfolgend auch "wir" oder "uns").

2. Teilnahme an unserer Umfrage

2.1 Für die Teilnahme an unserer Umfrage ist ein Teilnahme-Code erforderlich. Sofern Sie diesen über unsere Website anfragen, verarbeiten wir die von Ihnen zu diesem Zweck eingegebene E-Mail-Adresse, um Ihnen den Teilnahme-Code per E-Mail zuzusenden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Zu dem Zweck und in unserem Interesse, einen Missbrauch auszuschließen und damit die Repräsentativität unserer Leserumfrage nicht zu gefährden, setzen wir dabei den Dienst reCAPTCHA der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“) ein. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für die im Rahmen dieses Dienstes stattfindende Verarbeitung personenbezogener Daten ist Google gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO verantwortlich. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Google und Ihren Rechten als betroffene Person können Sie der 2.1 Für die Teilnahme an unserer Umfrage ist ein Teilnahme-Code erforderlich. Sofern Sie diesen über unsere Website anfragen, verarbeiten wir die von Ihnen zu diesem Zweck eingegebene E-Mail-Adresse, um Ihnen den Teilnahme-Code per E-Mail zuzusenden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Zu dem Zweck und in unserem Interesse, einen Missbrauch auszuschließen und damit die Repräsentativität unserer Leserumfrage nicht zu gefährden, setzen wir dabei den Dienst reCAPTCHA der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“) ein. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für die im Rahmen dieses Dienstes stattfindende Verarbeitung personenbezogener Daten ist Google gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO verantwortlich. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Google und Ihren Rechten als betroffene Person können Sie der Google Datenschutzerklärung entnehmen. Zudem speichern wir Ihre E-Mail-Adresse gehasht in einer Tabelle zu dem Zweck und in unserem Interesse, Mehrfach-Registrierungen über dieselbe E-Mail-Adresse feststellen und von der Auswertung ausschließen zu können. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die gehashte E-Mail-Adresse wird dreißig Tage nach Ablauf des Teilnahmezeitraums gelöscht.

2.2 Die im Rahmen der Teilnahme an unserer Umfrage übermittelten personenbezogenen Daten verarbeiten wir zu dem Zweck und in dem Interesse, die Umfrage durchzuführen und auszuwerten. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

2.3 Wir bedienen uns bei der Umfrage auch der Dienste von Dritten, die wir datenschutzrechtlich verpflichtet haben. Diese Dritten verarbeiten die im Rahmen der Umfrage übermittelten personenbezogenen Daten in unserem Auftrag und nach unserer Weisung gemäß Art. 28 DSGVO. Datenschutzrechtlich verantwortlich bleiben wir.

3. Einladungen zu weiteren Umfragen

Sofern Sie dies wünschen und hierfür Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse zu dem Zweck, Sie zukünftig per E-Mail auch zur Teilnahme an weiteren Umfragen einzuladen. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, z. B. durch Anklicken des in jeder dieser Einladungen zu diesem Zweck vorgehaltenen Abbestellinks.

4. Teilnahme am Gewinnspiel

4.1 Sofern Sie mit der Teilnahme an unserer Umfrage zugleich oder im Anschluss daran an einem Gewinnspiel teilnehmen, können Sie die weiteren Informationen zur über die im Rahmen der Gewinnspielteilnahme stattfindende Verarbeitung personenbezogener Daten dem gesonderten Datenschutzhinweis des Gewinnspiels entnehmen.

4.2 Verantwortlich für die Datenverarbeitung gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist der jeweilige Veranstalter des Gewinnspiels. Wir verarbeiten die von Ihnen im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel an uns übermittelten personenbezogenen Daten im Auftrag des jeweiligen Veranstalters gemäß Art. 28 DSGVO und übermitteln an den Veranstalter die personenbezogenen Daten der Gewinner zum Zwecke der Auslobung des Gewinns.

4.3 Sofern Sie mit der Teilnahme an unserer Umfrage zugleich an einem Gewinnspiel teilnehmen, sind die lediglich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlichen personenbezogenen Daten entsprechend gekennzeichnet. Sofern Sie an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen möchten, können Sie die entsprechend gekennzeichneten Felder einfach freilassen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO.

5. Kontaktdaten und Ihre Rechte als betroffene Person