AUTO BILD 14/2017

ür Melina-Gertraud (6) und Jeremy-Torbjörn (8) ist das jetzt vermutlich eine doofe Nachricht: Es wird nichts mit Deutschlands erster Drive-in-Schule. Das Berliner Vorzeigeprojekt, bei dem Eltern ihre Kinder künftig direkt bis vors Klassenzimmer fahren können, haben wir uns ausgedacht – das "McLearn" war ein Aprilscherz. Den Mails, Briefen und Anrufen entnehme ich: Ein paar wenige Leser haben es tatsächlich geglaubt, die meisten von Ihnen sind uns auf die Schliche gekommen, und ein paar besonders Gewitzte haben die Idee weiterentwickelt. So schlug ein Leser aus dem Bergischen Land vor, der Unterricht könne direkt in den Autos stattfinden, die permanent im Kreis über die Spielwiese führen – dann bräuchten die Kleinen gar nicht erst auszusteigen.Richtig gut ist ein Aprilscherz ja dann, wenn er einen Funken Wahrheit beinhaltet. Ich frage mich: Welches Bild von Mobilität vermitteln wir unseren Kindern? In meiner Jugend sind wir noch viel zu Fuß gegangen, haben aber alle vom ersten Mofa und vom Auto geträumt. Heute, da Mobilität viel besser verfügbar ist, wird darüber diskutiert, ob das Auto für junge Menschen überhaupt noch eine Faszination besitzt. Mich würde interessieren, wie Sie darüber denken. Schreiben Sie mir gern Ihre Meinung an redaktion@autobild.de – dann wird aus unserem Aprilscherz vielleicht sogar noch eine richtig spannende Diskussion.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur) BMW X2 und Audi Q4 London und Paris : Beschränkungen für NOx-Stinker • Ausstellung: Die Deutschen und ihre Autos • Aufreger: Abzocke mit Modellauto-Lizenzen •BMW 530d Touring trifft seinen Vorfahren Renault Grand Scénic dCi 160 gegen Ford Grand C-Max 2.0 TDCi, Opel Zafira 2.0 CDTI und VW Touran 2.0 TDI • Einzeltest Peugeot 5008 BlueHDi 150 Allure • Lexus IS 300h F Sport gegen BMW 330e iPerformanceNotizen aus dem Fuhrpark – wer ist neu, wer auf der Zielgeraden und was fiel aufJensen One • Jetzt kommt der HyperHybrid • Serie "Ungeschminkt": VW T2 als Teilelager • Nissan BladeGlider: So fährt das E-Dreieck •Leserreise mit Falken und Toyota • Reisemobil-Spendenaktion • Gratis: Kunststoff-Tiefenpflege für jeden LeserUmfrage: Die 1000 besten Autohändler • Fahrzeugpflege: Jetzt geht's an die TechnikVernunft gegen Wahnsinn: Studentenkisten • Autos ohne Wertverlust: Mazda MX-5 Fluchtpunkt San Francisco: Mit einem Dodge Challenger auf den Spuren des Kinohits von 197.