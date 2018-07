In Heft 8/2018: Kleine SUV der Zukunft – VW T-Cross & Co, Kaufberatung Kia Stonic, neue A-Klasse gegen A3, 1er und Golf – und: Die 10 meistverkauften Kleinwagen im Mega-Test.

L iebe Leser, in diesem Heft finden Sie die Ergebnisse der aktuellen Zufriedenheitsstudie unseres Kompetenzpartners J.D. Power. Wir haben die Fakten akribisch analysiert und ausgewertet (ab Seite 59). Ein Blick in die Tabelle der 20 besten Automodelle (S. 70) zeigt, dass sich auf den ersten drei Plätzen ganz gewöhnliche Volumenmodelle tummeln, darunter der VW Golf Sportsvan auf Platz 2. "Premium" findet erst ab Platz 4 mit dem Audi Q5 statt. Beachtlich: Hyundai bringt gleich drei Modelle in die Top 20. BMW ist hier gar nicht vertreten. Da bleibt noch Luft nach oben. Viel Spaß bei der Lektüre,

Ihr Michael Iggena, Chefredakteur AUTO TEST

Diese Themen finden Sie in der AUTO TEST 8/2018:

Zukunft: Kleine SUV – die hoch beinigen Dauerbrenner werden den Markt in den kommenden Jahren weiter dominieren • Megatest: 10 der beliebtesten Kleinwagen in Deutschland • Kaufberatung: Ford EcoSport • Kaufberatung Nissan Leaf: Vollstromer im Check • Vergleichstest Kompakt-SUV mit Benziner: BMW X1, Kia Sportage, Mazda CX-5 und VW Tiguan • Kaufberatung: Kia Stonic • Kaufberatung Peugeot 508: Erste Begegnung mit der Neuauflage • Kaufberatung: Alle SUV in allen Klassen, Teil 3 - Mittelklasse-SUV • Vergleichstest Kompaktklasse: Die Besten gegen die neue Mercedes A-Klasse - Audi A3 Sportback, BMW 1er, VW Golf • Kaufberatung Honda Jazz: Frischer Schwung mit neuem Motor • Aktuell: Zulassungszahlen Juni 2018 • Aktuell: AUTO TEST-Sieger 2018 • Mobilität der Zukunft: VW I.D. Vizzion – ein Ausblick auf den luxuriösen und rein elektrischen Nachfolger des Phaeton • J.D. Power Report: die Klassensieger, die Qualitätsstudie, die Servicestudie, welche Modelle und Marken stellen Autofahrer tatsächlich zufrieden? • Klassiker: 50 Jahre Opel GT • Klassiker Pony-Cars der späten 60er: AMC, Chevrolet, Dodge, Ford • Faszination Rolls-Royce Cullinan: Glamourös in die Botanik.

