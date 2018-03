Autonomes Fahren: Erster tödlicher Unfall — 20.03.2018 Tödlicher Unfall mit autonomen Auto Ein autonomer Volvo von Uber war in den ersten tödlichen Unfall mit selbstfahrenden Fahrzeugen verwickelt. Erste Ermittlungen ergaben, dass Uber vermutlich keine Schuld hat.

Zusammentoß war schwer zu verhindern



Uber kooperiert mit Ermittlern



(dpa/kbe) Erster tödlicher Unfall mit einem autonomen Auto: Eine Frau wurde beim Überqueren der Straße in Tempe in Arizona am 18. März 2018 von einem autonomen Volvo von Uber erfasst und starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Das Fahrzeug absolvierte zu dem Zeitpunkt eine Testfahrt. Jetzt laufen die Ermittlungen an.Nach ersten Angaben der Polizei war das Fahrzeug autonom mit rund 64 km/h unterwegs und es gibt keine Hinweise darauf, dass es abbremste. Die erlaubte Geschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt waren gut 56 km/h (35 mph). Die 49-jährige, möglicherweise obdachlose, Frau ging über die Straße außerhalb eines Fußgängerübergangs und schob nach Angaben der Polizei ein Fahrrad neben sich. Polizeichefin Sylvia Moir sagte dem "San Francisco Chronicle", das Video einer Kamera des Uber-Wagens zeige, dass die Frau "direkt aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten" sei. "Es ist klar, dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre."Die Crash-Experten der Untersuchungskommission NTSB nehmen sich ebenfalls des Falls an. Sie treten bei Flugzeugabstürzen, aber auch anderen bedeutenden Unfällen auf den Plan, aus denen möglicherweise für das gesamte Verkehrssystem relevante Erkenntnisse folgen können. Uber teilte mit, das Unternehmen kooperiere mit den Ermittlern und stoppte vorläufig alle Testfahrten mit selbstfahrenden Autos . Der Fahrdienst-Vermittler testet seine autonomen Autos auch in San Francisco, Pittsburgh und Toronto.