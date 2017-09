Bentley Silver Wings Concept — 14.10.2010 Sportwagen-Vision aus China Eine Mischung aus Düsenjet und Le Mans-Renner, das ist der Bentley Silver Wings Concept. Käme die Abschlussarbeit von zwei Designstudenten aus China in Serie, müsste sich der Bugatti Veyron warm anziehen.

W

Überblick: Alle News und Tests zu Bentley



Die ewig lange Heckklappe zeigt, wo der Motor sitzen soll.

ir schreiben das Jahr 1999. Auf dem Genfer Salon steht eine Studie , die den Besuchern den Atem stocken lässt. Das Bentley Hunaudieres Concept hat alles, was einen Supersportler ausmacht: Es ist flach, breit, stark und bildschön, holt aus acht Litern Hubraum mit 16 Zylindern 623 PS und rennt 350 km/h. Wie gesagt, das war vor elf Jahren, in Serie ging die Studie nie. Jetzt haben zwei Designer von der Tianjin Academy of Fine Arts in China einen veritablen Nachfolger entworfen. Das Bentley Silver Wings Concept ist laut Shawn Wood Guohua Cheng inspiriert vom Design der Le Mans-Rennfahrzeuge und dem F-22 Jet Fighter.Vorn dominiert selbstredend der dreigeteilte, riesige Lufteinlass, die blau illuminierten Doppel-Scheinwerfer stecken in tiefen Höhlen mit schwarzen Einfassungen. Besonders in der Seitenansicht offenbart der Silver Wings mit eleganten Kurven die Verwandschaft zu den Le Mans-Boliden. Fette seitliche Lufteinlässe und 20- (vorn) bzw. 21-Zoll-Räder (hinten) betonen die Kampflinie. Das Dach aus dunklem Glas zieht sich direkt bis zu Heckklappe, unter der auch ein fetter Zwölfzylinder Raum fände. Witziges Detail: Von oben betrachtet sieht das Dach aus wie eine Glocke. Das mittig im Stoßfänger mit Diffusor platzierte Auspuffrohr wirkt, als könne der Bentley Feuer spucken, gemeinsam mit dem Markenlogo ist es von zwei orangen Zierstreifen eingefasst. Jetzt hoffen die beiden Designer, dass ihr Entwurf mehr wird als nur Werbung in eigener Sache. Eine Verbindung zu Bentley besteht aber laut einer Sprecherin noch nicht.