Bitter für den Raser-Touri: Auch der Umstand, dass er in einem Mietwagen unterwegs war, rettet ihn nicht vor der vollen Bußgeldhöhe. In Dubai werden Rechnungen für Verkehrsverstöße direkt per Mail an den Autobesitzer übermittelt, in diesem Fall an die Saeed Ali Rent a Car Company. Der Lambo-Fahrer ließ allerdings seinen Pass als Pfand bei der Mietstation, laut der Zeitung "The National" will die Firma diesen einbehalten, bis der Mieter das Bußgeld bezahlt hat. Die britische Botschaft ist informiert, für den Fall, dass der Pass fälschlicherweise als vermisst gemeldet wird. Das Auto indessen befindet sich immer noch im Besitz des Engländers, der ihn für zwei Tage gemietet hatte. Kosten: ursprünglich rund 1400 Euro. Eine wilde Nachtfahrt später ist der Preis um fast das 30-fache gestiegen.