Bundestagswahl 2017: Kanzlerautos — 22.09.2017 Welches Auto gewinnt die Kanzlerwahl? Audi A8, Mercedes S-Klasse – oder doch BMW 7er? Wir klären, welches Auto Kanzler(in) Merkel oder Schulz nach der Bundestagswahl 2017 fahren sollte.

eutschland hat die Wahl. Gut 61 Millionen Menschen bestimmen am 24. September 2017 den neuen Bundestag und damit die nächste Bundesregierung . Ob Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) oder SPD-Herausforderer Martin Schulz : Wer ins Kanzleramt einzieht (oder wohnen bleibt), ein neuer Dienstwagen muss her. Während Helmut Kohl auf die Mercedes S-Klasse schwor, bevorzugten Gerhard Schröder und Angela Merkel den Audi A8 , natürlich mit außerordentlicher Sicherheitsausstattung. Also: Wer wird das neue Kanzlerauto? S-Klasse, A8 – oder macht doch der BMW 7er das Rennen? Hier die die Kandidaten in der Galerie.