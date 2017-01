Cars 3 (2017): Trailer zum neuen Film — 12.01.2017 Schafft McQueen sein Comeback? Im Sommer 2017 startet "Cars 3" mit Leinwandheld Lightning McQueen im Kino. Jetzt gibt's einen langen Trailer vom neuen Pixar-Animationsfilm!

Der Konkurrent: Jackson Storm wird McQueens neuer und auch härtester Kontrahent.

Autoren: Christian Jeß , Christoph Richter

Mit einem spektakulären Crash kehrt Lightning McQueen, legendärer Leinwandheld aus den bisher zwei "Cars"-Filmen, ins Kino zurück. Ein weiterer Trailer von "Cars 3" liefert jetzt neue Erkenntnisse zum jüngsten Werk aus den Disney-Pixar-Studios. Nach dem ersten Teaser, in dem Lightning McQueen auf der Strecke verunglückte, ist jetzt auch klar, wer wohl der Grund dafür ist: die neue Figur Jackson Storm! Seinerseits wohl ein Elektro- oder Hybrid-Rennwagen, macht er McQueen das Leben schwer. Der feuerrote Rennwagen muss zu seinen Wurzeln zurückkehren, um dem neuen Kontrahenten die Stirn zu bieten. Durchgesickert ist bislang, dass die Story sehr emotional wird, in der neben bekannten Weggefährten wie Hook und Sally auch neue Charaktere einen Auftritt bekommen."Cars 3" soll am 16. Juni 2017 in den US-Kinos anlaufen. Kinostart in Deutschland ist ebenfalls noch im Sommer 2017. Den zweiten Teil der Erfolgsserie sahen 2011 fast zwei Millionen deutsche Fans, für das erste "Cars"-Werk von Regisseur John Lasseter gingen hierzulande gar mehr als 2,2 Millionen Menschen ins Kino.