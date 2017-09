Das Goldene Reisemobil 2017 — 01.09.2017

Preisverleihung auf dem Caravan Salon

Bereits zum dritten Mal wurde auf dem Caravan Salon in Düsseldorf "Das Goldene Reisemobil" verliehen. Die Leser von AUTO BILD Reisemobil haben in den letzten Wochen in sechs Kategorien fleißig abgestimmt. Zudem gab es drei Sonderpreise der Redaktion.