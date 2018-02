Die besten SUVs (gebraucht): TÜV Report 2018 — 16.02.2018 Die 15 besten SUVs der Mängelstatistik Der TÜV-Report 2018 verrät, welche Autos auch nach Jahren noch zuverlässige Begleiter sind. AUTO BILD stellt die 15 besten SUVs vor, die auch gebraucht empfohlen werden können.

Der Mercedes GLK wird im TÜV-Report 2018 als insgesamt bestes SUV ausgezeichnet.

Die besten Gebraucht-SUVs laut Mängelstatistik



Autor: Lena Reuß

Der SUV-Boom reißt nicht ab, die Autohersteller schieben ein neues Modell nach dem anderen auf den Markt. Kein Wunder, dass die hochgelegten Alltagsautos auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefragt sind. Doch welche SUVs sind gebraucht überhaupt zu empfehlen? Darüber gibt der TÜV Report 2018 Aufschluss, der verschiedene Modelle nach ihrer Mängelanfälligkeit bewertet. Es zeigt sich: An einigen SUVs gibt es selbst nach zehn Jahren kaum etwas zu meckern. So zum Beispiel beim Honda CR-V, der in allen Altersklassen gemessen am Durchschnitt besonders niedrige Mängelquoten aufweist. Gerade in Sachen Fahrwerk und Bremsen gibt der CR-V den Prüfern keinen Anlass zur Kritik. Auch beim Audi Q5 gibt es in der HU nur selten etwas zu beanstanden. Lediglich die früher im VW-Konzern ohnehin stets auffälligen Bremsschläuche stellen einen kleinen Schwachpunkt dar.Noch ein Streber unter den gebrauchten SUVs: der Ford Kuga. Gerade das 8-9 Jahre alte Modell besteht die HU im Vergleich zu anderen SUVs besonders häufig mängelfrei. Doch auch in allen anderen Altersklassen liegt der Kölner über dem Durchschnitt. Nur Federn und Dämpfer machen bei älteren Modellen (ab fünf Jahre) hin und wieder Probleme.Das Kontrastprogramm zu den Musterschüler-SUVs spielen zum Beispiel der Dacia Duster oder Kia Sportage. Diese SUVs sorgen bei den TÜV-Prüfern regelmäßig für graue Haare. Während bei dem Franzosen vor allem Beleuchtung, Lenkanlage und Fußbremse für die meisten Probleme sorgen, kämpft der Koreaner mit Defiziten an Fahrwerk und Bremsen. Gerade bei einem Gebrauchtwagenkauf kann sich der Kauf eines Mängelriesen so schnell als Fehlinvestition entpuppen. AUTO BILD zeigt die besten SUVs in fünf Altersklassen.