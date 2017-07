Diesel-Manipulation bei Daimler? News und Hintergründe — 13.07.2017 Eine Million Daimler-Diesel manipuliert? Neue Vorwürfe gegen Daimler in der Diesel-Affäre: Medienberichten zufolge besteht der Verdacht einer Million manipulierter Fahrzeuge. Alle News und Infos!

• Eine Million Daimler-Fahrzeuge könnten manipuliert sein

• Durchsuchungen an elf Mercedes-Standorten

• Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Daimler-Mitarbeiter

• In Europa Freigabe für Massen-Nachbesserung

• KBA-Chef Zinke: Keine Kungelei mit Autobauern

• Medien: Absprache bei Untersuchungsbericht

• Die wichtigsten Antworten für Diesel-Fahrer





Auch die Mercedes C-Klasse als C 180 CDI BlueEfficiency ist vom Verdacht betroffen.

Suche nach "beweiserheblichen" Unterlagen



An insgesamt elf Standorten der Marke waren die Ermittler laut Angaben der Staatsanwaltschaft tätig.

Freigabe für Massen-Nachbesserung



Dieselabgas gefährlicher als das von Benzinern

(dpa/reuters/brü/cr/lhp) Daimler gerät Medienberichten zufolge in der Diesel-Affäre stärker unter Druck. Ermittler verdächtigten den Autobauer, fast ein Jahrzehnt lang Fahrzeuge mit einem unzulässig hohen Schadstoffausstoß verkauft zu haben. Das berichteten die " Süddeutsche Zeitung ", NDR und WDR am 12. Juli 2017. Der Verdacht gehe aus einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Stuttgart hervor, der Grundlage für eine Razzia bei Daimler und anderen Firmen gewesen sei. Insgesamt könnten mehr als eine Million Diesel-Fahrzeuge betroffen sein, die von 2008 bis 2016 in Europa und den USA verkauft wurden. Bislang werde gegen zwei Mitarbeiter wegen des Vorwurfs des Betrug und der strafbaren Werbung ermittelt, weitere Beschuldigte könnten hinzukommen.Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hege den Verdacht, dass Autos und Kleintransporter mit den Motorreihen OM 642 und OM 651 eine unzulässige Abschalteinrichtung enthielten, heißt es. Damit sei die Schadstoffreinigung bei den offiziellen Messungen der Behörden auf einem Prüfstand ein- und auf der Straße weitgehend ausgeschaltet worden. Die Motoren sind in diversen Mercedes-Fahrzeugen eingebaut, unter anderem in den Baureihen W 204 W 212 , W 246, C 218 , W 221, W 251, W 164, X 204 und W 166 sowie bei den Nutzfahrzeugen in den Baureihen 639 und 906. Im Durchsuchungsbeschluss heiße es, Daimler habe die unzulässige Abschalteinrichtung entgegen den Vorschriften dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) nicht offengelegt. Es bestehe die Gefahr eines Entzugs der Zulassung. Das KBA sehe aber bislang keinen Anlass dafür. Daimler wollte die Berichte mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht kommentieren. Man kooperiere vollumfänglich mit den Behörden. Die Gefahr einer Stilllegungsverfügung sehe der Konzern nicht.Im Mai hatte ein Großaufgebot an Ermittlern diverse Daimler-Standorte durchsucht. 23 Staatsanwälte und 230 Polizisten aus Baden-Württemberg und anderen Bundesländern seien im Einsatz gewesen, teilten die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am 23. Mai 2017 mit. Insgesamt seien elf Objekte in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen in Augenschein genommen worden. Gesucht worden seien "beweiserhebliche" Unterlagen und Datenträger. Bereits im März waren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bekanntgeworden. Sie richten sich gegen "bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit möglicher Manipulation der Abgasnachbehandlung bei Diesel-Pkw".Daimler wies den Vorwurf damals zurück. Das Kraftfahrt-Bundesamt wie auch das Bundesverkehrsministerium hätten im Rahmen ihrer Messungen keinen Verstoß gegen geltende Rechtsvorschriften festgestellt, sagte ein Konzernsprecher im März. Daimler stehe mit den Stuttgarter Ermittlern und anderen Behörden im Kontakt und kooperiere vollumfänglich. Der Konzern wisse nichts von Befragungen von Mitarbeitern durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Auf Aufforderung des US-Justizministeriums untersuche Daimler intern das Thema Abgasemissionen in den USA, teilte der Sprecher weiter mit. 2016 hatte das US-Justizministerium Daimler aufgefordert, eine interne Untersuchung des Zertifizierungsprozesses in Bezug auf Abgasemissionen in den USA anzustoßen.Im Zuge der in den USA nachgewiesenen Abgasmanipulationen bei VW hatte das KBA im Februar 2017 die Abgas-Nachbesserungen von 150.000 in Deutschland zugelassenen Mercedes, Opel und leichten VW-Nutzfahrzeugen genehmigt. Es handelte sich um Diesel mit 1,5-Liter-Motoren der Mercedes A-Klasse , B-Klasse, CLA-Klasse und GLA-Klasse sowie 2,1-Liter-Motoren der V-Klasse. Europaweit war die Nachbesserung einer halben Million Fahrzeuge vorgesehen.Hintergrund sind Nachmessungen im Zuge der Abgas-Affäre bei VW . Bei 22 von 53 getesteten Dieselmodellen hatten sich Zweifel ergeben, ob ein Abschalten der Abgasreinigung bei niedrigeren Temperaturen mit dem Schutz von Motorbauteilen zu begründen ist. Die betroffenen deutschen Hersteller sagten für 630.000 Fahrzeuge einen "freiwilligen Rückruf" zu. Dabei sind anders als bei einem harten Rückruf keine sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen betroffen. Im Kern wird dabei die Software des Motorsteuergeräts. Ziel ist, die Abgasreinigung im Fahrbetrieb häufiger zu aktivieren, um die NOx-Werte auf der Straße zu reduzieren. Fahrzeugs aktualisiert.Gesundheitsschädliche Stickoxide (NOx) wie etwa Stickstoffmonoxid und -dioxid stammen vor allem aus Autos, aber auch aus Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken. Dieselmotoren stoßen mehr NOx aus als Benziner. Die Stoffe können Schleimhäute angreifen und so zu Husten, Atembeschwerden und Augenreizungen führen. Sie können auch Herz und Kreislauf beeinträchtigen. Außerdem tragen Stickoxide zur Bildung von Feinstaub und bodennahem Ozon bei. Technisch lassen sie sich mit einem Drei-Wege-Katalysator in unschädlichen Stickstoff (N2) und Sauerstoff (O2) umwandeln. Der Grenzwert in Pkw-Abgasen für alle Stickoxide zusammen liegt in der EU bei 80 Milligramm pro gefahrenen Kilometer (mg/km) für Diesel- und bei 60 mg/km für Benzinmotoren.