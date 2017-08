Stille – die wollte Ingo im Berchtesgadener Land finden, magische Orte besuchen, Aussichten genießen. Den Königssee zum Beispiel, in dessen glasklarem Wasser sich der 2713 Meter hohe Watzmann spiegelt. Durch die fjordähnliche Landschaft gleiten lautlose Elektroboote, Touristen an Bord. "Die Boote sind so leise, um das Monster vom Königssee nicht zu wecken", witzelt Marlen. Nächstes Ziel im Edge Vignale: die Roßfeld-Panoramastraße. Sie schraubt sich auf 1600 Meter, bietet atemberaubende Ausblicke. Der Weg ist das Ziel. Ingo freut sich: "210 PS bügeln die steilen Berge glatt." Dass es heute schwül ist, stört nicht. Marlen: "Der Ford hat gekühlte Sitze. Supi." Oben am Berg gibt es auf der Oberahornalm eine Jause mit Aussicht. Und abends, beim Essen im Panorama-Restaurant vom Hotel Edelweiß Berchtesgaden, äußern Marlen und Ingo einen Wunsch: "Einmal so viel Zeit haben, um beim Shoppen den riesigen Kofferraum des Edge komplett füllen zu können!"