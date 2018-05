Das Heck des Porsche ist fast vollständig demoliert, ein Reifen abgerissen.

Ein spektakulärer Unfall in England wirft Fragen auf: In einem Kreisel bei Sheffield kollidierte ein Ferrari 458 mit einem Porsche 718 Cayman. Aber warum flohen beide Fahrer und ließen ihre kaputten Sportwagen auf der Straße zurück? Die Unfallursache ist bislang noch ungeklärt, die Polizei geht jedoch davon aus, dass der Ferrari in den Porsche krachte. Darauf lassen die Schäden an den Fahrzeugen schließen: Während vor allem die Front des Ferrari beschädigt ist, hat es den Porsche seitlich am Heck erwischt. Zudem überschlug sich der Cayman nach dem Zusammenprall. Immerhin war der Fahrer nach dem Crash immer noch zur Flucht fähig.