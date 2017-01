Folgen des Abgasskandals - UPDATE — 27.01.2017 KBA-Chef erklärt den Industrie-Gruß KBA-Chef Zinke hat vor dem Untersuchungsausschuss zum VW-Skandal seinen umstrittenen "industriefreundlichen Gruß" erklärt.

• KBA-Chef Zinke: Keine Kungelei mit Autobauern

• EU-Kommission leitet Verfahren gegen Berlin ein

• KBA und Hersteller: Absprache bei Untersuchungsbericht

• Gutachten: Diesel-Abschaltvorrichtungen sind illegal

• Zeitung: Manipulationsverdacht schon 2008

• KBA bereit für eigene "Doping-Kontrollen"

• Die wichtigsten Antworten für Diesel-Fahrer





KBA-Präsident Zinke will vor dem VW-Skandal den Begriff "Abschaltvorrichtung" nicht gekannt haben.

Medien: Absprache mit Autobauern



Hersteller: "Keine unzulässige Software"



Verkehrsminister Dobrindt ist als Umweltminister quasi oberster Dienstherr vom Kraftfahrt-Bundesamt.

Formulierungen nicht zugestimmt



EU-Kommission leitet Verfahren gegen Berlin ein



Gemeinsame Selbstverteidigung



Zeitung: Manipulationsverdacht schon 2008



Weg für "Doping-Tests" durch das KBA frei



"Pems"-Geräte untersuchen Abgase im Realbetrieb



Die wichtigsten Antworten für Diesel-Fahrer



Diesel sind gefährlicher als Benziner



(dpa/reuters/brü/mas/cj) Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte nach Angaben seines Präsidenten Ekhard Zinke vor Bekanntwerden des VW-Skandals keine Hinweise auf Abgasmanipulationen. Es habe "keinerlei Verdachtsmomente" gegeben, dass irgendeine Täuschung betrieben worden sei, sagte Zinke am Donnerstag (26. Januar 2017) im Untersuchungsausschuss des Bundestags. Er verwahrte sich gegen Vorwürfe der Kungelei mit Autobauern bei Abgas-Nachmessungen als Konsequenz aus dem Skandal. Die Worte "mit industriefreundlichem Gruß" in einer internen E-Mail seien eine "bitter-ironische Formulierung" gewesen. Dazu habe er angesichts unbegründeter öffentlicher Mauscheleivorwürfe gegen das KBA gegriffen. Die Mail sei an zwei enge Kollegen in der Annahme gegangen, dass dies flapsig und sarkastisch gemeint gewesen sei und nicht den Funken einer Ernsthaftigkeit besessen habe. Der Begriff "Abschalteinrichtung" der Abgasreinigung sei ihm vor dem VW-Skandal unbekannt gewesen, sagte Zinke. Zu einer Untersuchung von 53 Diesel-Modellen mehrerer Hersteller führte er aus: "In keinem Fall hat sich das Kraftfahrt-Bundesamt die Bewertung, zu der es gekommen ist, von der Industrie beeinflussen oder gar formulieren lassen."Wenige Wochen zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass sich das KBA sich für einen umstrittenen Bericht zu überhöhten Abgaswerten nach dem VW-Skandal eng mit deutschen Autobauern abgestimmt hatte. Das gehe aus E-Mails zwischen KBA, Umweltministerium und Herstellern hervor, deren Inhalt die Deutsche Presse-Agentur, " Spiegel Online " und "BR Recherche" einsehen konnten. In einer Notiz des KBA von Mitte Januar 2016 habe es geheißen, es werde mit den Herstellern "zuvor konkret besprochen", was veröffentlicht werde. Die Mails mussten laut "Spiegel Online" von Ministeriumsmitarbeitern dem Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Abgasskandal zur Verfügung gestellt werden. Dieser soll mögliches behördliches Versagen bei der Kontrolle von Abgaswerten prüfen. Das KBA ist dem Bundesverkehrsministerium untergeordnet. Es erteilt die Typgenehmigungen, die die Einhaltung von Abgasgrenzwerten voraussetzen.Infolge des VW-Abgasskandals hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) im September 2015 die "Untersuchungskommission Volkswagen" eingesetzt. Außerdem ordnete er Abgas-Nachmessungen durch das KBA bei VW und anderen Herstellern an. Die Ergebnisse dieser Messungen finden sich in dem Bericht der Untersuchungskommission, der im April 2016 veröffentlicht wurde. Demnach bestanden bei 22 von 53 getesteten Dieselmodellen Zweifel, ob das Herunterregeln der Abgasreinigung bei niedrigeren Temperaturen wirklich mit dem Schutz von Motorbauteilen zu tun hat. Es wurde ein Rückruf von insgesamt 630.000 Fahrzeugen von Audi, Mercedes, Opel, Porsche und VW beschlossen, um die Technik zur Abgasreinigung zu ändern. Die Hersteller sprachen von einem "freiwilligen" Update und betonten, es gebe keine Hinweise auf unzulässige Software.In den E-Mails schrieb beispielsweise ein Vertreter von Opel an einen KBA-Mitarbeiter, der Autohersteller könne Formulierungen in einem Entwurf des Berichts nicht zustimmen. An anderer Stelle erklärte ein KBA-Vertreter einem Mitarbeiter des Bundesverkehrsministeriums, in der Rohfassung des Berichts sei ein "Porsche-Text" mit dem Hersteller abgestimmt. Ein VW-Mitarbeiter schrieb an das KBA, man wolle einen "abgestimmten Vorschlag" an die Untersuchungskommission versenden. In den Unterlagen taucht auch KBA-Präsident Ekhard Zinke auf. Er schrieb an einen seiner Mitarbeiter, er halte Opel-Ausführungen "insbesondere im techn. Teil im Grunde nach für nachvollziehbar". Der Behördenchef schließt dann wie erwähnt: "Mit industriefreundlichem Gruß".Wegen mutmaßlicher Versäumnisse im VW-Abgasskandal geht die EU-Kommission gegen Deutschland vor. Die Brüsseler Behörde wirft der Bundesregierung unter anderem vor, Volkswagen nicht für die Manipulation von Schadstoffwerten bei Dieselautos bestraft zu haben. Dies teilte sie am Donnerstag, den 8. Dezember 2016 mit. Die Kommission leitete deshalb ein Verfahren wegen vermuteter Verletzung europäischen Rechts ein – wie auch gegen Tschechien, Litauen, Griechenland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien. Im Fall Deutschlands und Großbritanniens sieht die EU-Kommission noch einen weiteren Gesetzesverstoß: Beide Länder hätten der Behörde auch in ihren nationalen Untersuchungsberichten nicht sämtliche bekannten Informationen zur Verfügung gestellt.Brüssel will nachvollziehen können, ob die gewährten Ausnahmen für den Einsatz sogenannter Abschalteinrichtungen in der Abgasreinigung nötig waren. Die betroffenen Regierungen haben nun zwei Monate Zeit, um auf die Vorwürfe zu antworten. Danach kann die EU-Kommission den nächsten Schritt des Verfahrens einleiten, das am Ende zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) führen kann.In einer gemeinsamen Stellungnahme von Ministerium und KBA hieß es: "Mit den Herstellern wurden im Rahmen dieser Untersuchungen Gespräche geführt und technische Fragen erörtert. Ein solches Prozedere ist international üblich und notwendig." Schlussfolgerungen im Untersuchungsbericht seien durch die Untersuchungskommission getroffen worden. "Die Meinungsbildung erfolgte unabhängig." Ein VW-Konzernsprecher teilte mit: "Die beteiligten Marken haben konkrete Lösungen erarbeitet und dem KBA zur Überprüfung und Freigabe vorgestellt." Opel wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.Dobrindt selbst hatte im Abgas-Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel die Abschaltungen kritisiert. Sie sollten künftig nur noch akzeptiert werden, wenn es beim Einsatz "bester verfügbarer Technologien" keine anderen Möglichkeiten zum Motorschutz gebe. Die bestehenden Vorgaben, wonach die Abgasreinigung zum Motorschutz abgeschaltet werden darf, kämen aus einer technisch anderen Zeit. Die " Süddeutsche Zeitung " hingegen erhob neue Vorwürfe gegen die deutschen Behörden. So hätten Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamts bereits im Jahr 2008 verdächtige elektronische Kfz-Bauteile in einem Dokument erfasst, die dem Herunterregeln der Abgaswerte auf dem Prüftstand dienten. Vor allem auf Drängen des Verkehrsministeriums seien aber kritischere Tests verhindert worden.Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eigene Technik für Kontrollen im Zuge des VW-Abgas-Skandals angeschafft. Die Mitarbeiter würden derzeit an zwei mobilen Mess- und Prüfanlagen geschult, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Auch staatliche Testfahrten werden demnach bereits unternommen. "Damit ist der Weg für 'Doping-Tests' frei", sagte Minister Alexander Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur zu den rund 330.000 Euro teuren Geräten. Die Flensburger Behörde soll sie noch im Herbst regulär einsetzen können.Mit den unangekündigten Tests will der CSU-Politiker zufällig ausgewählte Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen und überprüfen lassen – um Manipulationen besser und schneller auf die Schliche zu kommen. Die "Pems"-Geräte (Portable Emission Measurement System) untersuchen die Abgasanlagen im normalen Betrieb auf der Straße und gelten als genauer als die Laborwerte. Wie im Fall von Volkswagen entsprechen diese häufig nicht den realen Fahrbedingungen.Außer für die "Doping-Tests" sollen die staatlichen Prüfstände bei Zweifeln an der Zulässigkeit von Motorschutzeinrichtungen eingesetzt werden. Unter anderem soll der CO2-Ausstoß bei 30 Dieselautos geklärt werden, die bei ersten Messungen aufgefallen waren. Auch bei Typgenehmigungen sollen sie helfen.Der Begriff "freiwillig" grenzt den Rückruf von einem harten Rückruf ab, bei dem sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen betroffen sind. Dennoch rät das KBA dringend, am Rückruf teilzunehmen. Ob Verweigerer mit Konsequenzen zu rechnen haben, ließ der KBA-Sprecher offen.Die Hersteller aktualisieren die Software des Motorsteuergeräts. Ziel ist, die Abgasreinigung im Fahrbetrieb häufiger zu aktivieren, um die NOx-Werte auf der Straße zu reduzieren.Das kommt auf das Abgasreinigungssystem an. Ein NOx-Speicherkat muss regelmäßig regeneriert werden. Dazu wird zusätzlicher Kraftstoff eingespritzt. Diese Menge steigt, wenn die Abgasreinigung verbessert werden soll. Ist ein SCR-Kat mit Adblue-Einspritzung an Bord, wird die eingespritzte Harnstoffmenge angepasst. Dann muss häufiger Abblue nachgetankt werden. Bei dritten System, der Abgasrückführung, kann es unter Umständen durch die NOx-Optimierung zu einem erhöhten Rußpartikelanfall kommen. Dann muss der Partikelfilter öfter freigebrannt werden, was einen Mehrverbrauch an Karftstoff bedeutet.Wenn das Auto nach dem Rückruf einen Sachmangel aufweist, zum Beispiel weniger Leistung oder mehr Verbrauch, kann der Kunde auf Beseitigung des Mangels bestehen.Juristisch kaum. Die Garantie greift bei einem solchen Fall in der Regel nicht. Hier gelten die Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleistung.Gesundheitsschädliche Stickoxide (NOx) wie etwa Stickstoffmonoxid und -dioxid stammen vor allem aus Autos, aber auch aus Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken. Dieselmotoren stoßen mehr NOx aus als Benziner. Die Stoffe können Schleimhäute angreifen und so zu Husten, Atembeschwerden und Augenreizungen führen. Sie können auch Herz und Kreislauf beeinträchtigen. Pflanzen werden dreifach geschädigt: NOx sind giftig für Blätter, und sie überdüngen und versauern die Böden. Außerdem tragen Stickoxide zur Bildung von Feinstaub und bodennahem Ozon bei. Technisch lassen sie sich mit einem Drei-Wege-Katalysator in unschädlichen Stickstoff (N2) und Sauerstoff (O2) umwandeln. Der Grenzwert in Pkw-Abgasen für alle Stickoxide zusammen liegt in der EU bei 80 Milligramm pro gefahrenen Kilometer (mg/km) für Diesel- und bei 60 mg/km für Benzinmotoren.