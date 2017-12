Ganzjahresreifen: Reifenprofiltiefen im Test — 05.12.2017 Test mit unterschiedlichen Profiltiefen Müssen Reifen wirklich schon bei halber Profiltiefe getauscht werden? Und wie verändern sich ihre Qualitäten während ihres aufreibenden Lebens? AUTO BILD hat Ganzjahresreifen mit neuen, halb und völlig heruntergefahrenen Profilen getestet.

Sicherheitsrisiko unterhalb von vier Millimetern Restprofil?



Sicherheitscheck bei unterschiedlichen Bedingungen: Die Reifen wurden auf Schnee, Nässe und auf trockener Strecke getestet.

Getestet: Neue Reifen, vier Millimeter und zwei Millimeter



Für den Test wurden Neureifen präzise auf das Maß von vier bzw. zwei Millimeter Restprofil heruntergeschliffen.

# Getesteter Reifen/ Testurteil Noten 1. Michelin

CrossClimate+ (92 V) Testurteil neu: vorbildlich Testurteil gesamt: gut Neu: (2/1/2+/2)*

4mm: (2-/2/1-/2+)

2mm: (3+/3/1/2+)

2. Goodyear

Vector 4Seasons Gen2 (88 T) Testurteil neu: gut Testurteil gesamt: befriedigend Neu: (1/1-/3+/2)

4mm: (2-/2-/2+/2+)

2mm: (3-/3/1-/2+)

3. Pirelli

Cinturato All Season (88 H) Testurteil neu: befriedigend Testurteil gesamt: bedingt empfehlenswert Neu: (2-/2+/3+/3)

4mm: (3-/3+/2/3)

2mm: (4-/3-/1-/3)

4. Hankook

Kinergy 4S (88 T) Testurteil neu: befriedigend Testurteil gesamt: bedingt empfehlenswert Neu: (2+/2-/3+/3)

4mm: (2-/3-/2+/3+)

2mm: (4/4/1-/3+)

5. Vredestein

Quatrac 5 (88 T) Testurteil neu: befriedigend Testurteil gesamt: bedingt empfehlenswert Neu: (2+/2-/3+/2-)

4mm: (3/3/2/2/)

2mm: (4-/4-/2+/2)

6. Nokian

Weatherproof (88 T) Testurteil neu: befriedigend Testurteil gesamt: bedingt empfehlenswert Neu: (1/2+/3/2-)

4mm: (2-/3/2/2-)

2mm: (3-/5+/2+/2-)

*Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, Nass, Trocken und Kosten

Dierk Möller Fazit Für vier der sechs Reifen ist es aus Gründen der Fahrsicherheit tatsächlich ratsam, sie bereits bei halber Profiltiefe auszutauschen. Dass man sicher und mit einer deutlich höheren Kilometerleistung gut über die Runden kommen kann, beweisen dagegen der Michelin CrossClimate+ und Goodyears Vector 4Seasons Gen-2.



Autoren: Dierk Möller, Henning Klipp

elche Verschwendung! Ginge es nach den Reifenher­stellern, wäre bei Halbzeit Schluss. Also Bleistift bis zur Mitte runtergeschrieben – und weg. Apfel zu 50 Prozent vertilgt – ab in den Bio-Müll. Und Fußballspiele würden nach 45 Minuten abgepfiffen. Unvor­stellbar. Und doch raten die Gummi-Fürsten uns Autofahrern bereits bei halber Profiltiefe zum Neukauf. Was steckt hinter dieser scheinbar unver­schämten Empfehlung der Reifenindustrie, die Reifen nur bis zu einer minimalen Profiltiefe von vier Milli­metern zu nutzen? Wo das Gesetz doch erlaubt, die Walzen bis 1,6 Millimeter runterzuraspeln.Der finnische Reifenhersteller No­kian hat sich dazu sogar den Winter Safety Indicator (WSI) und den Driving Safety Indicator (DSI) auf den Laufflä­chen seiner Reifen patentieren lassen, spezielle Verschleißanzeiger, die nur bis zu einer Profiltiefe von 4 mm sicht­bar sind. Danach sollten die Reifen ersetzt werden, um eine ausreichende Sicherheit beim Fahren im Winter und bei Aquaplaning zu gewährleisten. Frische Gummis also schon bei hal­ber Profiltiefe – da sind sich die Rei­fenhersteller in den Antworten auf un­sere Anfrage erstaunlich einig. Mit einer Ausnahme: Die Mail von Thomas Obernesser, Leiter Test und Technik bei Michelin Deutschland, endet mit dem Hinweis: "All unsere Reifen kön­nen problemlos bis zur gesetzlich festgelegten Verschleißgrenze von 1,6 Millimetern gefahren werden." Zu­vor verweist der Reifenexperte auf die aktuelle "Long-Lasting Performance"-Kampagne (LLP = dauerhafte Leis­tungsfähigkeit) seines französischen Arbeitgebers. Danach werden die Kun­den aufgefordert, ihre Michelin-Reifen doch bitte einfach bis zur letzten Rille aufzufahren. Und zwar, ohne Sicher­heitseinbußen befürchten zu müssen, dafür zum Wohle von Umwelt und Geldbeutel.Das treibt Michelins Mitbewerber auf die Barrikaden. Die wittern bei Profiltiefen unterhalb der Vier-Millimeter-Restprofil-Marke erhebliche Sicherheitsrisiken auf nasser und verschneiter Piste. Nach Vorbild anderer EU-Länder hatten sie sich sogar für die Anhebung der gesetzlichen Min­destprofiltiefe auf mindestens drei Millimeter starkgemacht. Viele Experten, viele Meinungen, viele verunsicherte Autofahrer. Unser Reifentest der besonderen Art bringt Licht ins Dunkel. Wir vergleichen Rei­fen mit unterschiedlicher Profiltiefe – erstmals und weltweit einmalig. Als Testkandidaten entscheiden wir uns für die immer beliebter werdenden Ganzjahresreifen (Format 185/65 R 15). Den Sicherheits­check müssen die Allwetter-Profis unter allen möglichen Witterungsbedin­gungen und Fahrbahnzuständen (Schnee/Nässe/trockene Piste) bestehen.Für unterschiedliche Abfahrzustän­de (neu/4 mm/2 mm) sorgt eine spe­zielle Abraumaschine. Sie schleift die Neuprofile für unsere Zwecke präzise auf die gewünschte Profiltiefe herun­ter. Ebenso ver­fahren wir mit den jeweils zum Ver­gleich mitgetesteten Sommer- und Winterreifen. Unsere Testfahrer müssen also in jeder der elf fahrdynamischen Diszi­plinen 24 Reifen (8 Testsätze × 3 Pro­filtiefen) beurteilen. Ein Ergebnis gleich vorweg: Die generelle Forderung, die Reifen schon bei halber Profiltiefe zu wechseln, kön­nen wir jedenfalls mit Hinweis auf die überzeugende Leistungsfähigkeit des Michelin widerlegen. Auf den einen oder anderen Reifenhersteller wartet dazu allerdings noch ein bisschen Entwicklungsarbeit.