D

er in Dubai geblitzte Lambo-Raser kann einem fast schon leidtun. Vergangene Woche hatte der Fall des 25-jährigen Briten für viel Häme im Netz gesorgt. Denn der Mann hatte sich in seinem Dubai-Urlaub einen Lamborghini Huracán gemietet und war damit 33 Mal geblitzt worden. Das Bußgeld lag bei rund 40.000 Euro, die der Brite selbst zahlen muss. Nun sitzt er weiter fest, denn er bekommt seinen Pass nicht zurück, den das Autohaus einbehalten hat. Doch gerade da liegt das Problem, denn Farad Hashi ist alles andere als reich und absolut nicht in der Lage, die hohe Strafe zu bezahlen, um das Land zu verlassen. Der Vater eines Kindes, der mit seiner Familie in Newport, South Wales lebt, ist arbeitslos und pleite, fährt privat nur Opel Corsa. Zudem hat er eine leichte Behinderung, ein Bein ist deutlich kürzer als das andere. Derzeit sitzt er in Dubai fest, kann ohne Pass das Land nicht verlassen.