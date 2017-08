Goldenes Lenkrad 2017 Schweiz — 03.08.2017 Vergeben Sie doch mal Gold! Das Autojahr 2017 hat zahlreiche Neuheiten zu bieten. Wählen Sie die Schweizer Favoriten beim "Goldenen Lenkrad" in fünf verschiedenen Klassen!

Die Wahl zum Goldenen Lenkrad findet seit über 40 Jahren statt. Der Preis ist mittlerweile die bedeutendste Auto-Auszeichnung Europas. In einem mehrstufigen Verfahren wird pro Kategorie die Neuheit des Jahres gesucht. Dabei ist auch Ihre Stimme als Leser von AUTO BILD Schweiz gefragt. Gleich zehn neue Modelle wollen in der Rubrik "Klein- und Kompaktwagen" das Goldene Lenkrad erobern. Wobei "klein" relativ ist – sind doch die Vertreter dieser Klasse längst fast schon so ausgestattet wie deutlich grössere Fahrzeuge. Noch edler geht’s in der Mittelklasse zu. Hier buhlen vier Vertreter um die Gunst der Wähler. Das grösste Feld umfassen die kleinen SUV mit zwölf Autos. Hier bieten die Hersteller ein breites Spektrum vom City-SUV über Crossover bis hin zu echten Kletterkünstlern. Grosse SUV gelten insgeheim als neue Chef-Klasse. Acht SUV zeigen, dass sie so luxuriös sind wie früher Geschäftslimousinen – und bei Bedarf auch ins Gelände können. Im 300-km/h-Club treffen sich die Sportwagen. Gleich acht Vertreter wollen sich die Pole-Position erobern und das Goldene Lenkrad gewinnen.

Jetzt abstimmen! Das Goldene Lenkrad 2017 Schweiz

So nehmen Sie an der Abstimmung teil



Wählen Sie online Ihre Favoriten in jeder der fünf Kategorien, pro Kategorie haben Sie eine Stimme. Alternativ geben Sie Ihre Stimmen für das Goldene Lenkrad 2017 per Post ab. Laden Sie dazu hier das Teilnahmeformular runter und senden Sie es vollständig ausgefüllt per Post an die A&W Verlag AG, Riedstrasse 10, 8953 Dietikon oder per Fax an 043 499 18 61 oder per E-Mail an redaktion@autobild.ch

Teilnahmeschluss ist der 24.8.2017.