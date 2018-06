W as macht so ein Martin Gräf von as macht so ein Martin Gräf von HGP eigentlich, wenn er nicht gerade aufgeblasene Sechszylinder durch die Werkstatt schiebt? Nun, er tüftelt Vierzylinder auf Leistung, setzt Biturbo-V8 unter Druck und widmet sich in ganz schwachen Momenten sogar den Saugern des R8. Nur ein sportlicher Motor aus der VW-Familie kam bislang eigentlich nie so wirklich zu den großen Tuningehren. Gemeint ist? Richtig, der Fünfzylinder! So fragten wir uns: Was vermag einer, der getüvte 480 PS im Golf R anbietet, mit einem RS 3 herauszuholen?

Der Tuner macht den Fünfzylinder zum echten Brandstifter

Kraftpaket: HGP bläst den 2,5 Liter großen Fünzylinder auf 606 PS und 710 Nm Drehmoment auf. Jetzt endlich liefert HGP die Antwort: Es sind 606 PS und 710 Newtonmeter, prachtvoll herangezüchtet nach Art des Hauses. Das Kernstück der Leistungskur bildet einmal mehr ein gefräster Lader aus eigener Feder, der neben einer verstärkten Rumpfgruppe und einer größeren Abgasseite vor allem ein eigens designtes Verdichterrad aufweist. Hinzu kommen die üblichen Anpassungen: größerer Ladeluftkühler, überarbeitete Ansaugung und ein geändertes Hosenrohr. Die werksoptionale RS-Abgasanlage bleibt übrigens bestehen, wird einzig in ihrer Klappensteuerung optimiert, während der Fünfzylinder selbst einen gänzlich neuen Datenstand auffährt. Und der geht noch nicht einmal ans Limit. Zumindest, was die Drehmomentausbeute angeht. 790 Newtonmeter könnte das verbaute Setup stemmen, tatsächlich begrenzt es HGP auf 710, die dafür bis hoch an die 6000er lodern. Gleiches Spiel beim Ladedruck, der nicht einfach unkontrolliert nach oben schnalzt, sondern feinfühlig an sein Maximum von 2,1 Bar (!) herangeregelt wird.

Die Serienversion hängt der HGP RS 3 ganz locker ab