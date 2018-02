Lenkradkrallen im Test — 23.02.2018 Auf Nummer sicher Wie gut schützen Lenkradkrallen vor Diebstahl eines Autos oder Wohnmobils? AUTO BILD hat acht Lenkradsperren in der Preisklasse unter 100 Euro getestet.

In Sekundenschnelle angebracht

Gute Qualität gibt's für etwa 30 Euro

Lenkradsperren bei Amazon Cartrend Lenkrad-Absperrstange Preis: 19,99 Euro Heyner Premium Lenkradsperre Preis: 89,99 Euro Kleinmetall Carlok Preis: 59,99 Euro HP-Autozubehör Lenkradkralle Preis: 15,04 Euro Stoplock HG 134-66 Lenkradsperre Preis: 66,87 Euro AllRide Lenkradsperre Preis: 15,99 Euro ALCA AutoSafe Drive Blocker Preis: 33,88 Euro

Autor: Michael Struve

ohnmobile erfreuen sich großer Beliebtheit – auch bei Langfingern. Laut HUK-Coburg sind die Diebstahlzahlen zwar rückläufig, bewegen sich aber immer noch auf hohem Niveau. Pro 1000 versicherte Wohnmobile verzeichnete der Versicherer im Vorjahr 21,4 Diebstähle. 2011 waren es noch 37. Lenkradsperren sollen es gar nicht erst so weit kommen lassen und Diebe vor allem abschrecken. Optisch durch knallige Farben und funktional durch sichere Schlösser und stabiles Material.Die Auswahl ist groß. Wir entscheiden uns für acht Lenkradsperren, alle billiger als 100 Euro. Ihr größter Vorteil: simples Handling und Robustheit. In Sekundenschnelle angebracht, schränken sie das Drehen des Lenkrads und somit das Fahren und Rangieren des Fahrzeugs ein. Wegen der großen Innenraumbreite vieler Wohnmobile ist die Drehbarkeit aber nicht so eingeschränkt wie in engeren Pkw. Am einfachsten zu bedienen ist die Lenkradsperre von Heyner mit Zahlenschloss. Die fünfstellige Zahlenfolge sollte natürlich weder das Geburtsdatum des Fahrers noch die Typbezeichnung des Fahrzeugs oder die Ziffernfolge auf dem Nummernschild enthalten. Und: Die Schlüssel der anderen Lenkradsperren am besten immer getrennt vom Fahrzeugschlüssel aufbewahren. Die Widerstandsfähigkeit der Schlösser gegen Dietrich und Spezialwerkzeug lassen wir von Schlüsseldienst-Profi Pierre Thoß aus Hamburg testen. Er prüft auch, welche Lenkradsperre sich mit Zange und Schraubenzieher knacken lässt.Die Kreuzbartschlösser von All Ride und Kleinmetall sind am schwierigsten und nur mit Spezialwerkzeug zu manipulieren. Das benötigt der Profi auch bei dem runden Tubular-Schloss von Saxon. Das bogenförmige von Cartrend widersetzt sich ebenfalls allen herkömmlichen Öffnungsversuchen. Das Alca-Modell ist dagegen in unter zwei Minuten geknackt, HP Autozubehör und Street Wize halten keine 60 Sekunden durch. Wer die Lenkradsperren mit Gewalt und Hebelkraft bearbeitet, hat bei Saxon und Alca die größte Aussicht auf Erfolg. Den besten Qualitätseindruck hinterlassen die Produkte von Heyner und Kleinmetall. Den Test gewinnt die Lenkradsperre von Cartrend mit guter Qualität und Sicherheit für ungefähr 30 Euro.