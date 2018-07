Lexus: Werkstattbesuch wird digital

Fazit: Bequemer kann man einen Werkstattbesuch nicht machen. Ein zusätzliches Plus ist die Zeitersparnis und das gesteigerte Vertrauen durch mehr Transparenz. Fraglich ist nur, wie es künftig Mechaniker finden, wenn sie mit der Brille auf dem Kopf Rede und Antwort stehen müssen.

Die sogenannte VR-Brille, mit der Lexus die Werkstatt digital machen will.

Doch nicht nur die Kommunikation zwischen Kunde und Werkstatt soll durch die VR-Brille verbessert werden. So kann der Mechaniker darüber auch mit der Zentrale in Kontakt treten und sich von dort aus z.B. bei komplexen Problemen anweisen lassen. Zudem kann er sich Schaltpläne und andere Dokumente abrufen und vor den Augen anzeigen lassen. Mit einem Handy hätte man diese Möglichkeiten nicht und auch die Auflösung wäre zu schlecht. Außerdem wäre dadurch nur eine Hand zum Schrauben frei. Die Datenbrille könnte außerdem in weiteren Bereichen zum Einsatz kommen. Beispielsweise beim Autokauf oder bei allgemeinen Fragen zur Bedienung eines Infotainmentsystems. Geht es nach Lexus, muss der Kunde dafür künftig nicht extra ins Autohaus, sondern kann von überall aus bequem mobil mit Mitarbeitern in Kontakt treten. Nach erfolgreichen Tests in Osnabrück will Lexus den Service auf andere Vertragsautohäuser in Deutschland und Europa ausweiten, auch die Betriebe des Mutterkonzerns Toyota sollen berücksichtigt werden.