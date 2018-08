D

ie Umstellung auf die aktuelle Messmethode WLTP (Worldwide har­monized Light vehicles Test Procedure) zum 1. September 2018 macht die Kfz-Steuer für viele Neuwagen teurer – weil die offiziellen Verbrauchsangaben künftig höher ausfallen. Aber auch in der Vergangenheit zahlten viele Autofahrer offenbar ordentlich drauf, und zwar an der Tankstelle . Das zeigt eine neue Studie : Im Jahr 2017 haben deutsche Autofahrer demnach 5,5 Milliarden Euro zusätzlich für Benzin und Diesel ausgegeben, weil ihre Wagen viel mehr verbrauchen als von den Herstellern angegeben. Die Zahlen veröffentlichte der Verband Transport & Environment (T&E) am 29. August 2018 in Brüssel. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) kritisierte die Studie und betonte, gerade wegen der bekannten Probleme gebe es nun realistischere Tests und Verbrauchsangaben.