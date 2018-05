Opel Crossland X: Kaufberatung

S

eit dem August 2017 ist der Autobauer Opel Teil des französischen Automobilkonzerns Groupe PSA . Der Verkauf der deutschen Traditionsmarke von General Motors an PSA wurde zwischen den Managern beider Konzerne so heimlich ausgehandelt, dass er sogar die Verantwortlichen in Rüsselsheim wie der viel bemühte Blitz aus heiterem Himmel traf. Mittlerweile sind die Nachwehen dieser Sensationsmeldung verklungen, und Carlos Tavares (Vorstandsvorsitzender PSA) hat die ersten Eckpfeiler der Opel-Strategie vorgestellt: die Elektrifizierung der gesamten Modellpalette bis 2025, wirtschaftlich erfolgreiche Modellreihen, die sich ohne Quersubventionierung allein tragen, und – eigentlich selbstverständlich – stärkere Kundenorientierung. Die Kunden stehen zurzeit auf Automobile, die ein bisschen Wildheit vermitteln. So gesehen hat der hier behandelte Crossland X durchaus das Zeug zum Publikumsliebling.