Der Weather Control A005 ist für jene Fahrer entwickelt, die das ganze Jahr über ein komfortables und sichereres Fahrgefühl suchen.



Das erwartet Sie am Sachsenring

Nach der individuellen Anreise am 10. August bis 18 Uhr lernen sich die Teilnehmer bei einem gemeinsamen Abendessen näher kennen. Am 11. August geht es nach dem Frühstück im Hotel los. Von der Alltagsaktion mit Überraschungsmomenten über herausfordernde Fahrdynamikübungen bishin zu Fahrübungen auf Zeit erwartet Sie ein spannendes Programm. Der Testtag endet gegen 17 Uhr, danach erfolgt die individuelle Abreise. Das Catering am Eventtag und die Übernachtung vom 10. auf den 11. August sind inklusive.

So können Sie teilnehmen

Wenn Sie mit zum Reifentest an den Sachsenring reisen möchten, bewerben Sie sich bis zum 23. Juli 2018 im nachfolgenden Kontaktformular. Und mit etwas Glück sind Sie einer von sechs Lesern, der an dem Erlebnistag auf dem Sachsenring teilnehmen darf. Teilnahmeschluss ist der 23. Juli 2018. Mitarbeiter von Axel Springer und Bridgestone sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen sind alle Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben. Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Für die Durchführung des Gewinnspieles gelten zudem die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de.

Nie mehr Reifenwechseln