Sommerreifen-Test 2017: 235/50 R 18 — 10.03.2017 AUTO BILD testet Sommerreifen für SUVs Dieses Jahr treten zehn Sommerreifen für allradgetriebene SUVs zu unserem großen Test an. Mit dabei sind große Namen, aber auch ein typischer Billigreifen chinesischer Herkunft.

I

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD ALLRAD

Neuer BMW X5 und neuer Mercedes GLE • Vergleichstest: Mercedes GLC, Skoda Kodiaq und Hyundai SantaFe • Supertest: Neuer Audi Q5

Getesteter Reifen* Testurteil Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 3 101 Y Vorbildlich (2/1-/2+)** Hankook

Ventus S1 evo2 SUV 97 V Vorbildlich (2+/1-/2) Dunlop

SP Quattro Maxx 97 V Vorbildlich (2/2+/2) Michelin

Primacy 3 101 Y Vorbildlich (2/2-/2+) Continental

PremiumContact 6 97 V Empfehlenswert (2/2/1-) Maxxis

Premitra 5 101 W Empfehlenswert (2/2/2) Bridgestone

Dueler H/P Sport 97 V Befriedigend (2/2-/2) Kumho

Crugen HP91 97 W Befriedigend (2/3+/2-) Vredestein

Ultrac Satin 101 Y Befriedigend (2-/2-/2-) Star Performer

SUV-1 101 Y Nicht empfehlenswert (2-/4+/3+) *Sortiert nach Testergebnis (bei Notengleichstand in alphabetischer Reihenfolge). **Durchschnittsnoten in den Kategorien Gelände, Nässe, Trockenheit.

Weitere Ergebnisse aktueller AUTO BILD-Reifentests:

# Sommerreifen 225/50 R 17* Bremswege** 1. Continental

PremiumContact 6 94 Y Bremsweg nass: 35,0

Bremsweg trocken: 34,9

Gesamtstrecke: 69,9 2. Hankook

Ventus Prime3 98 W Bremsweg nass: 35,7

Bremsweg trocken: 34,3

Gesamtstrecke: 70,0 3. Falken

Azenis FK510 98 Y Bremsweg nass: 34,8

Bremsweg trocken: 35,5

Gesamtstrecke: 70,3 4. Pirelli

Cinturato P7 Blue 98 W Bremsweg nass: 36,6

Bremsweg trocken: 34,1

Gesamtstrecke: 70,7 5. Bridgestone

Turanza T001 Evo 98 W Bremsweg nass: 34,6

Bremsweg trocken: 36,2

Gesamtstrecke: 70,8 6. Uniroyal

RainSport 3 94 Y Bremsweg nass: 34,7

Bremsweg trocken: 36,4

Gesamtstrecke: 71,1 7. Dunlop

Sport Maxx RT 2 98 Y Bremsweg nass: 38,3

Bremsweg trocken: 34,4

Gesamtstrecke: 72,7 8. Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 3 94 Y Bremsweg nass: 37,5

Bremsweg trocken: 35,2

Gesamtstrecke: 72,7 9. Fulda

SportControl 2 98 Y Bremsweg nass: 37,9

Bremsweg trocken: 35,1

Gesamtstrecke: 73,0 10. Michelin

Primacy 3 94 W Bremsweg nass: 38,6

Bremsweg trocken: 34,6

Gesamtstrecke: 73,2 11. Sava

Intensa UHP2 98 Y Bremsweg nass: 38,3

Bremsweg trocken: 35,3

Gesamtstrecke: 73,6 12. Vredestein

Ultrac Satin 98 Y Bremsweg nass: 37,5

Bremsweg trocken: 36,2

Gesamtstrecke: 73,7 13. Kumho

Ecsta HS51 98 W Bremsweg nass: 38,0

Bremsweg trocken: 36,9

Gesamtstrecke: 74,9 14. Toyo

Proxes Sport 98 Y Bremsweg nass: 38,3

Bremsweg trocken: 36,7

Gesamtstrecke: 75,0 15. Yokohama

Advan Fleva V701 98 W Bremsweg nass: 40,2

Bremsweg trocken: 34,9

Gesamtstrecke: 75,1 16. Leao

Nova Force 98 W Bremsweg nass: 38,9

Bremsweg trocken: 36,4

Gesamtstrecke: 75,3 17. Avon

ZV7 98 W Bremsweg nass: 39,7

Bremsweg trocken: 35,8

Gesamtstrecke: 75,5 18. Maxxis

Premitra HP5 98 W Bremsweg nass: 40,5

Bremsweg trocken: 35,4

Gesamtstrecke: 75,9 19. Cooper

Zeon CS8 98 W Bremsweg nass: 39,2

Bremsweg trocken: 37,0

Gesamtstrecke: 76,2 20. Nokian

zLine 98 Y Bremsweg nass: 40,2

Bremsweg trocken: 36,1

Gesamtstrecke: 76,3 *1. Testrunde (nur Bremstest), Ergebnisse der Finalrunde folgen in Kürze; **Bremsweg nass aus Tempo 80, Bremsweg trocken aus Tempo 100 (in Metern). Zum Testbericht

n puncto Preis geben die China-Hersteller nach wie vor den Ton an. Kein Wunder, denn in der Reifenproduktion ist auch heute noch erstaunlich viel Handarbeit im Spiel. Und die kostet im Westen nunmal mehr Geld als im Fernen Osten, wo 38-Stunden-Woche, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder akzeptable Fabrikemissionen auch heute noch eine eher untergeordnete Rolle spielen. So kommt ein Satz China-Reifen in der getesteten Dimension 235/50 R 18 auf nur 320 Euro, also 80 Euro pro Reifen . Die Markenpneus von Goodyear, Michelin und Continental kosten hierzulande rund das Doppelte. Man zahlt also bei Markenreifen auch für die Produktionskultur. Aber man bekommt für sein Geld auch bessere Eigenschaften.Doch so komplett katastrophal wie noch vor wenigen Jahren schneiden aktuelle China-Reifen nicht mehr ab. Die Chinesen lernen schnell und sichern sich westliches Knowhow durch Abwerbung von Technikern rennomierter Hersteller. Den Fortschritt zeigt der aktuelle Sommerreifen von Star Performer. Klar, er fährt auf trockenem Asphalt etwas schwammig und überzeugt weder bei Aquaplaning noch beim Rollwiderstand mit Bestnoten. Aber er schwimmt immerhin konkurrenzfähig im Mittelfeld mit. Schlechtere Bewertungen gibt es dagegen immer noch für die Nässehaftung – das Allergiethema für Billigreifen aus China und Taiwan. Ganz klar, der Star Performer muss vor allem in den Bremstests die rote Laterne als Schlechtester übernehmen.Aber so unterirdisch schlecht wie noch vor ein paar Jahren bremst der China-Reifen auch hier nicht. Früher waren noch 20 Meter und mehr Unterschied zu den besten Reifen üblich. Bei diesem Test sind es 12 Meter, die den China-Reifen vom südkoreanischen Hankook trennen, der beim Nassbremen in diesem Reifentest als Bester abgeschnitten hat. Übrigens: Hankook begann erst 1941, Reifen zu produzieren. Übertroffen wird der Hankook nur noch vom Goodyear. Ein denkbar knappes Ergebnis, das der Eagle F1 auch seinem wesentlich angenehmeren Abrollkomfort verdankt.