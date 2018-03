Sommerreifen-Test 2018: 245/35 R 19, 265/35 R19, 245/30 R 20 — 09.03.2018 Sportreifen im Test Winter ade – bald lässt sich das Autofahren wieder in vollen Zügen genießen. Runter mit den Winterreifen und rauf mit den knackigen Sportprofilen für die warme Jahreszeit. Im Doppeltest: die heißesten Sommerreifen der Saison.

Gravierende Mängel beim Nankang-Reifen

Fast 13 Meter Unterschied beim Bremsweg

# Test: 245/35 • 265/35 R 19* Urteil 1. Continental

Sport Contact 6 93 Y/98 Y vorbildlich (2+/1-)** 2. Hankook

Ventus S1 evo² 93 Y/98 Y vorbildlich (2/2+) 2. Michelin

Pilot Sport 4S 93 Y/98 Y vorbildlich (2/2+) 4. Falken

Azenis FK510 93 Y/98 Y gut (1-/2-) 5. Toyo

Proxes Sport 93 Y/98 Y befriedigend (2-/3+) 6. Nankang

Noble Sport NS-20 93 Y/98 Y nicht empfehlenswert (4/3-) *Sortiert nach Testergebnis; bei gleicher Testnote in alphabetischer Reihenfolge. **Durchschnittsnoten in den Kapiteln Nässe und Trocken

# Test: 245/30 R 20* Urteil 1. Michelin

Pilot Sport 4S 90 Y vorbildlich (1-/2+)** 2. Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 2 90 Y vorbildlich (2+/2) 2. Hankook

Ventus S1 Evo 90 Y vorbildlich (2/2+) 2. Vredestein

Ultrac Vorti R 90 Y vorbildlich (2/2+) 5. Continental

Sport Contact 6 90 Y vorbildlich (2/2) 6. Bridgestone

Potenza S001 90 Y befriedigend (3+/2) 7. Kumho

Ecsta PS71 90 Y bedingt empfehlenswert (3/2-) 8. Nankang

Noble Sport NS-20 95 Y nicht empfehlenswert (4/3+) *Sortiert nach Testergebnis; bei gleicher Testnote in alphabetischer Reihenfolge. **Durchschnittsnoten in den Kapiteln Nässe und Trocken

Dierk Möller Fazit Breite Sportgummis in 19 und 20 Zoll ermöglichen eine nie da gewesene Fahrdynamik und sorgen für ein Plus an Sicherheit und Fahrspaß im grauen Alltagsverkehr. Dass dies aber nicht immer der Fall ist, deckt unser aktueller Doppel-Reifentest auf. Auffällig ist, dass die Leistungsunterschiede zwischen den Topreifen und den Kandidaten am Ende der Wertungstabelle überraschend groß ausfallen. Dass ausschließlich hochpreisige Premiummarken mit unserem Gütesiegel "Vorbildlich" ausgezeichnet wurden, zeigt aber auch, dass fortschrittliche Technologie für zusätzliche Sicherheit sorgt – was nun mal ihren Preis hat. Vor den vielen Nonames und Billigheimern der Reifenbranche kann dagegen nur noch einmal nachdrücklich gewarnt werden. Mit ihnen bleibt nicht nur die Fahrsicherheit, sondern auch der Spaß am Fahren auf der Strecke.

Autoren: Dierk Möller, Henning Klipp

pätestens wenn sich die Profiltiefe der kritischen Zwei-Millimeter-Marke nähert und bei Starkregen die Traktionskontrolllampe hektisch zu flackern beginnt, ist es wieder so weit: Neue Reifen müssen her! Schade eigentlich, denn auf trockener Piste verbessert jeder Millimeter abgefahrenen Profils die Fahreigenschaften, der Bremsweg wird kürzer, das Lenkverhalten knackiger. Das Gefahrenpotenzial auf nasser Piste steigt dagegen steil an. Wer mit profillosen Hinterreifen schon einmal von einem Wolkenbruch überrascht wurde, weiß ein Lied davon zu singen. Mit einer Profiltiefe von durchschnittlich sieben Millimetern bieten Neureifen dagegen üppige Sicherheitsreserven gegen die Gefahr von Aquaplaning. Dass allein das aber noch kein Indiz für ein sicheres Fahrverhalten auf nasser Piste ist, zeigt das Beispiel des Billigreifens Marke Nankang. Im gefluteten Aquaplaningbecken mit einer Wassertiefe von sieben Millimetern zeigt sich der Sommerreifen sowohl in der 19- als auch in der 20-Zoll-Dimension in absoluter Top-Form.Seine Mitbewerber aus dem Premiumsegment verlieren schon bei deutlich niedrigeren Geschwindigkeiten den Kontakt zur Fahrbahn. Doch mit dieser Spitzenleistung in einer von insgesamt neun Testdisziplinen hat der Nankang sein Pulver auch schon verschossen. Beim Bremsen und Handling auf nasser wie auf trockener Piste offenbaren sich gravierende Sicherheitsmängel. Aufgrund des großen Negativanteils in der Lauffläche fehlen dem Reifen "Made in China" jetzt eine passable Aufstandsfläche und der erforderliche Grip . Die Gewinnerreifen sind am Ende unseres Vergleichs die Reifen, die mit ausgewogener Leistung auf hohem Niveau den besten Kompromiss in Sachen Fahrsicherheit, Sportlichkeit und Fahrspaß bieten. So leisten sich die Sommerreifen von Michelin , Continental und Hankook in beiden getesteten Dimensionen nicht einen Ausrutscher und werden doppelt mit unserem Gütesiegel "Vorbildlich" belohnt. Anhand der einzeln aufgeführten Testergebnisse lassen sich natürlich auch ganz persönliche Testsieger kreieren.So ist der Falken FK 510 auf dem BMW M2 beispielweise als Nässekönig unschlagbar schnell und sicher unterwegs, eingefleischte Sparfüchse liebäugeln vielleicht mit dem preisgünstigen 20-Zöller von Kumho. Gefährlich wird es aber, wenn an der Fahrsicherheit gespart wird. Am anschaulichsten lässt sich dieses Gefährdungspotenzial an der Länge der Bremswege ablesen. Auf trockener Fahrbahn beträgt der Unterschied zwischen den getesteten Sommerreifen bei einer Vollbremsung aus Tempo 100 bereits bis zu vier Meter. Wirklich bedrohlich wird es auf regennassem Untergrund. Dann wachsen die Unterschiede zwischen einem Topreifen und dem Billigheimer von Nankang auf beinahe 13 Meter! Wahnsinn – am Stauende hätte ein mit solchen Gummis bereiftes Fahrzeug noch eine Geschwindigkeit von knapp 50 km/h auf dem Tacho, während das mit sicheren Reifen ausgerüstete Fahrzeug schon längst sicher zum Stehen gekommen wäre. Ausreichende Sicherheitsreserven sind die Grundvoraussetzung für eine verantwortungsvolle Teilnahme am Straßenverkehr . Die Freude am Fahren stellt sich mit solch guten Reifen dann von ganz allein ein.