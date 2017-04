Sommerreifen-Test: 245/40 R 18 Y — 07.04.2017 Sportreifen im Test Neun extrabreite Sportreifen mit Spaßfaktor im Sicherheitscheck. Bei zwei Reifen bleibt der Fahrspaß auf der Strecke.

# Getesteter Reifen* Testnoten** 1. Michelin

Pilot Sport 4 2+/-1

Urteil: vorbildlich (Testsieger) 2. Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 3 2+/2+

Urteil: vorbildlich 2. Vredestein

Ultrac Vorti 2+/2+

Urteil: vorbildlich 4. Dunlop

Sport Maxx RT 2 2+/2

Urteil: gut 4. Hankook

Ventus S1 evo2 2/2+

Urteil: gut 6. Falken

Azenis FK510 2/2

Urteil: gut 6. Nokian

zLine 2/2

Urteil: gut 8. Continental

SportContact 5 2-/2-

Urteil: befriedigend 9. Firestone

Firehawk SZ 90μ 4+/3+

Urteil: nicht empfehlenswert *Bei Notengleichstand in alphabetischer Reihenfolge sortiert.**Durchschnittsnoten in den Testkapiteln "Nass", "Trocken".

ie Sonne scheint, es riecht nach Asphalt, der Sommer ist nah! Endlich können wir das Autofahren wieder in vollen Zügen genießen. Dazu gehört neben einer trockenen Piste vor allem ein gut vorbereitetes Fahrzeug. Als wichtigstes Bindeglied zwischen Fahrbahn und Automobil spielt dabei die Auswahl der Bereifung eine ganz entscheidende Rolle. Schritt eins: runter mit den Winterreifen Nach sechs Monaten auf dem weichen Gummi hatte man sich schon fast an das zähe Lenkverhalten und die wabernde Kurvenlage gewöhnt. Schritt zwei: Auswahl einer geeigneten Dimension. Dazu am besten im Autohaus oder vom Reifenhändler beraten lassen. Grundregel: je größer der Felgendurchmesser (17 bis 21 Zoll), desto sportlicher (und härter) das Fahrverhalten.Schritt drei: die Auswahl des besten Reifenfabrikats. Dazu schauen Sie sich am besten die Reifen-Tests von AUTO BILD an. Für den aktuellen Test bereifen wir unseren Audi-TT-Testwagen mit breiten Sportgummis in 245/40 R 18. Fahrdynamik ist Trumpf, unsere neun Sommerreifen werden bis ans Limit und noch darüber hinaus gefordert. Agilität, Geschwindigkeit und Fahrsicherheit sind die wichtigsten Beurteilungskriterien unserer Testpiloten. Und das nicht nur, wenn die Sonne scheint, auch auf regennasser Piste muss ein zuverlässiger Reifen spuren. Guter Nassgrip und kurze Bremswege sind dafür die wichtigsten Voraussetzungen. Nur wenn alles passt, entsteht beim Fahrer das Gefühl von Sicherheit, der Fahrspaß kommt dann von ganz allein.