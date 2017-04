Tesla Model X: Streit um Falcon-Wing-Türen — 26.04.2017 Rechtsstreit um Flügeltüren im Tesla Nach einem Unfall mit einem Tesla Model X streitet sich die chinesische Besitzerin mit dem Hersteller. Sie behauptet, die Falcon-Wing-Türen hätten sich nicht öffnen lassen. Es geht um eine Million Dollar!

Die Besitzer mussten zusehen, wie das Model X vollständig ausbrannte.

Notöffnung der Falcon-Wing-Türen



In China hat die Besitzerin eines Tesla Model X den Elektroauto-Hersteller nach einem schweren Unfall in einen Rechtsstreit verwickelt. In der Stadt Guangzhou war ein Paar nach eigenen Angaben bereits im Februar 2017 mit ihrem Model X verunglückt. Nun behaupten beide Insassen, dass sich nach dem Unfall die Falcon-Wing-Türen ihres Teslas nicht öffnen ließen. Als das Model X Feuer fing, hätte das Paar den chauffeurgesteuerten Wagen über die vorderen Türen verlassen müssen, dann brannte der Tesla vollständig aus. Die junge Frau und ihr Begleiter wurden bei de Unglück verletzt: Sie habe sich die Nase gebrochen und die Lippe aufgeschnitten, er habe 40 Tage mit Knochenbrüchen und inneren Verletzungen im Krankenhaus gelegen. Als Kompensation verlangt das Paar nun acht Millionen Yuan, was einer Million Dollar (rund 917.000 Euro) entspricht.Tesla weist die Vorwürfe zurück und ist nicht bereit, die geforderte Summe zu zahlen. Der Hersteller verweist auf die Umstände des Unglücks: Die Schäden am Auto und die Lage der Trümmer deuteten auf einen Crash bei hoher Geschwindigkeit hin, und nicht nur bei Tempo 75, wie das Paar angab, schrieb der E-Auto-Pionier in einer Stellungnahme. Bei hohem Tempo würde jedes Fahrzeug in Brand geraten, nicht nur ein E-Auto. Man arbeite eng mit den chinesischen Behörden zusammen, um den Unfall aufzuklären, werde aber nicht zahlen. Die Falcon-Türen des Model X haben eine wenig bekannte Notöffnung: Hinter der Verkleidung der Lautsprecher befindet sich ein Notriegel, der die Flügeltüren manuell entriegelt.