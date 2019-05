T

38. GTI-Treffen Wörthersee (2019): Highlights zur Galerie

raditionsreicher Tuning-Wahnsinn in Österreich: Auch die 38. Ausgabe des legendären GTI-Treffens (29. Mai bis 1. Juni 2019) am Wörthersee lockt VW-Fans aus aller Welt an. Ein hartgesottener Passat-Fahrer aus China legte in seinem Youngtimer sogar über 10.000 Kilometer zurück, nur um bei dem Spektakel dabei zu sein. Trotz des Dauerregens und der niedrigen Temperaturen war die Stimmung der Fans am Donnerstag, 30. Mai, gewohnt gut. Aber nicht nur VW-Jünger kamen auf ihre Kosten. Auch einige Exoten, wie zum Beispiel ein tiefergelegter Lancia Delta Integrale oder ein komplett geschwärzter BMW M5, waren am Start.