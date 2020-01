in guterist einer, der zuverlässig läuft und lange hält. Wo findet man also einenaus zweiter oder dritter Hand? Unter den Mittelklasse-Limousinen deutscher Premiumhersteller? Oder doch ganz woanders?hat fünf Autos rausgesucht, die bei der zweiten(also nach vier bzw. fünf Jahren) die besten Noten bekommen. Gebrauchtwagen-Tipps.

Derist ein feiner Dynamiker mitund Frischluftgarantie. 22 Sekunden braucht der Roadster für das Öffnen seines. Ein Schauspiel, das dem Fahrer immer wieder zahlreiche Zuschauer garantiert! Doch der SLK hat auch noch andere Vorzüge. Dervergibt Bestnoten in den Prüfkapitelnund. Sogar das komplex aufgebaute Dach hält durch. Bei vielen anderen Herstellern ist die Konstruktion ein klassischer Problemherd. Diesollten von Zeit zu Zeit einer Sichtprüfung unterzogen werden, sie gammeln gerne. Nach Kompromissen verlangt nur derdes Stuttgarters. Diegeht eher alsdurch. Dafür geht nur selten etwas kaputt.

Software-Updates haben die frühen Probleme des A3 8V beheben können. Der Audi ist nicht billig, aber gut.

Derträgt die Technik desunterm Blech, ist aber edler und teurer. Die Wahrscheinlichkeit, dieohne großen Ärger zu überstehen, fährt serienmäßig mit. Dieliegt deutlich unter dem Durchschnitt, der Ingolstädter weiß mitzu überzeugen. Sämtliche Bauteile derwirken sorgfältig ausgewählt und präzise eingepasst. Die Klarheit und Leichtigkeit des Audi, was die Handhabung angeht, sucht in der Kompaktklasse ihresgleichen. Neben dem(Bild) bietet Audi den dreitürigen, eineund einan. Es gibt, den Plug-in-Hybridenund die Erdgasvariante. Letztere führt mit der Note eins dasan. S-tronic-Varianten mit Doppelkupplungsgetriebe zeigen Fehler an, außerdem neigen sie zum Ruckeln. Doch das beheben verschiedene Software-Updates. Wer die Wahl hat, sollte vom optionalenAbstand nehmen.