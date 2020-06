I

ABT RS6-R
Kombi-Rakete zum Wahnsinnspreis
Audi RS6 R ABT KOMPLETTUMBAU 1 of 125 DRC
Benzin
2.100 km
544 kW (740 PS)
03/2020

Sein 600 PS starker Biturbo-V8 bietet Kraft in allen Lebenslagen. VAG-Tuner ABT hat trotzdem noch ein paar PferdestĂ€rken draufgepackt. Neben dem Motortuning verbauen die AllgĂ€uer auch ein komplettes Carbon-Bodykit.Einer dieser Brachial-Audis steht jetzt bei einem HĂ€ndler im frĂ€nkischen Schwabach zum Verkauf. Der Preis ist genauso brutal wie das Auto!DerDie Front ziert ein riesiges Spoilerschwert und eine neue KĂŒhlergrillumrandung mit-Logo. Den Flanken hat ABT SchwelleraufsĂ€tze, Spiegelkappen und LuftauslĂ€sse in den vorderen KotflĂŒgeln verpasst. Am Heck prangen ein monumentaler Diffusor und ein mehrteiliger Dachspoiler.Die Felgen in 22 Zoll werden von breiten 285/30er-Gummis umspannt. Im AUTO BILD-Test fuhr sich der Audi damit oberhalb von 250 km/h grenzwertig, weil er so ziemlich jeder Spurrille hinterherlief.