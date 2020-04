00 PS reichen nicht – ein normalerist nicht aggressiv genug? Es soll tatsächlich Menschen geben, die so empfinden. Die Lösung ihres Problems kommt nun in Form des. Selten hatten wir es im Vorfeld für derart unnötig gehalten, ein Auto tunen zu müssen, wie im Falle des neuen RS 6 Avant – und selten wurden wir so nachdrücklich eines Besseren belehrt. Abt hat geladen – im wahrsten Sinne des Wortes. AUTO BILLD kanndes neuen Powerkombis als erstes Medium überhaupt fahren.

Was wir sofort bemerken: Aufwirkt der Abt im Sportmodus– das kann freilich an den gewichtsoptimiertender High Performance HR 22-Serie liegen, die – bespannt mit– nicht mehr viel Flanke als zusätzliches Federelement bieten. Na, dann schnell auf die unbeschränkte A7 und gib ihm: Dabei beeindruckt vor allem, mit welcherder V8 beiman allen vieren zerrt. Von unten heraus fällt der Unterschied zu den Serienmodellen dagegen relativ moderat aus. Bei hohen Reisetempi rennt der RS6-R mit Vorliebehinterher, was die Sache jenseits von 250 km/h zu einerwerden lässt. Das ist aber gar nicht verkehrt, denn als Bändiger dieses Boliden sollten Sie stets wachsam und auf der Hut sein.

Das Beschleunigungsversprechen hält der RS6-R nicht ganz, was aber am Race-Monitor liegen könnte.

Auf derdann schlägt endgültig das Stündchen dieses Geschosses. Hier halten wir uns größtenteils in jenemauf, den sie mit ihren kolossalen 920 Newtonmetern so lieben. Ein schiererfasst das Auto, wenn wir mit etwaaus der Kurve heraus beschleunigen. Auf einer einsamen Nebenstraße bestätigt sich der Ersteindruck, den wir bereits gewonnen hatten. Von unten raus ist dergar nicht mal so gewaltig. Mit Launch Control gibt Abtfür den Standardsprint an. Trotz mehrerer Versuche auf sauberer Straße kommen wir an diesem kühlen März-Nachmittag nicht im Ansatz an diesen Wert heran. Bei vier Versuchen stehen dreimal eine 3,7 und eine 3,6 in derdes RS6-R.