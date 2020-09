Der Sommer geht in die letzte Runde. Mit einem dieser acht Cabrios wird er garantiert zum unvergesslichen Genuss. Wir werfen die Windmaschine an.

Nebel am Morgen, früher Sonnenuntergang am Abend – langsam, ganz langsam verabschiedet sich der Sommer. Höchste Zeit, die letzten Sonnenstrahlen einzufangen und die warmen Temperaturen noch ein- mal mit allen Sinnen zu genießen. Auf der Straße klappt das am besten im Cabrio. Mit der Stoffmütze streifen wir auch die Alltagssorgen weg. Freie Fahrt für den Genuss.

Die offene E-Klasse bietet nobles Cabrio-Fahrvergnügen

Trotz der neuen Motorposition bleibt die Corvette eine Sensation

Faszinierende Fahrmaschine: Auch mit Mittelmotor behält die Corvette ihr klassisches Targa-Dach. Charmant wirft der Fiat 500 C sein Rolldach in 2CV-Tradition ins Heck. Das Retromobil imitiert seinen berühmten Namensvetter schon so lange, dass er selbst längst ein Klassiker ist. Mit der lässigen Coolness einer alten Vespa ist er der rollende Beweis, dass Fahrspaß und Stil nicht von Größe und Budget abhängig sind. Auch wenn die Corvette Stingray da in einer anderen Liga spielt – verglichen mit der Konkurrenz aus der 500-PS-Liga ist der Mittelmotor-Sportwagen fast ein Schnäppchen. Mit der C8 setzte Chevrolet einen schon vor langer Zeit gefassten Plan um: Der V8 wanderte nun hinter die Sitze. So ist sie von außen kaum wiederzuerkennen. Zum Glück blieb das Targadach. Ganz großes Freilichtkino, wenn nach wenigen Handgriffen der Deckel im Kofferraum verschwindet.

Hinter der Glasscheibe brodelt der 6,2-Liter-Sauger in gewohnter Manier: mechanisch, rau, furios. Corvette halt, urteilt die innere Stimme, noch bevor der Fahrtwind durchs Cockpit stürmt. Dank Doppelkupplung, tieferem Schwerpunkt und sehr spurtreuer Hinterachse fährt sich die ehemalige Drift-Bestie präziser und beherrschbarer denn je. Die neue Perfektion kostet Punkte auf der gefühlten Reizskala, eine Sensation bleibt die Corvette trotzdem, vor allem offen.