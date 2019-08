A

utofahrern steht ein heftiges Wochenende mit vielen Staus bevor. Das sagt derin seiner aktuellenfür die Zeit vom 14. bis 18. August 2019 voraus. Inund in Teilen derenden demnächst die Ferien. Das belastet die Routen in Richtung Heimat.undhaben noch einige Wochen frei. Auf den Strecken in Richtung der Urlaubsziele geht der Verkehr also auch noch nicht zurück. Teileund desfeiern am Donnerstag (15. August). Das dürfte manchen dazu animieren, in ein verlängertes Wochenende zu starten. Tipp vom ADAC:ieber am Montag, Dienstag oder Mittwoch losfahren. Wenn es gar nicht anders geht,: Freitag von 13 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr.