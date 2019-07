Schon abdürften sich die. Erst gegen 20 Uhr ist mit einer Entlastung zur rechnen. Amnimmt der Verkehr und verstärkt sich bis in den frühen Abend,. Dazu gesellt sich ab Mittag am Samstag und Sonntag der Rückreiseverkehr in Richtung Norden.

Wer kann, sollte möglichst, rät der ACE. Besser aber suchen sich Reisende einen alternativen Starttermin unter der Woche. Dienstag und Mittwoch sind dafür am günstigsten, so die Autoclubs.. Für etwas Entspannung könnte dasbeitragen. Das gilt zusätzlich zu den Beschränkungen an Sonn- und Feiertagen noch bis Ende August jeweils samstags von 7 bis 20 Uhr.

Die Brennpunkte des Stauwochenendes sind Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Stuttgart und München sowie die Routen von und zu den deutschen Küsten. Auf diesen Strecken müssen Autofahrer besonders mit Staus rechnen:

• A1 Hamburg - Puttgarden und Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln; beide Richtungen

• A1, A2, A3 Kölner Ring

• A2 Dortmund - Hannover - Berlin; beide Richtungen

• A3 Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau: beide Richtungen

• A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden; beide Richtungen

• A5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel; beide Richtungen

• A6 Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern und Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen

• A7 Flensburg - Hamburg; beide Richtungen und Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm -Füssen/Reutte

• A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; beide Richtungen

• A9 München - Nürnberg - Berlin; beide Richtungen

• A10 Berliner Ring

• A11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

• A19 Dreieck Wittstock - Rostock

• A20 Lübeck - Rostock; beide Richtungen

• A23 Hamburg - Heide

• A24 Berlin - Dreieck Wittstock

• A40 Venlo - Duisburg - Essen; beide Richtungen

• A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen; beide Richtungen

• A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen; beide Richtungen

• A93 Kiefersfelden - Rosenheim; beide Richtungen

• A95 München - Garmisch-Partenkirchen; beide Richtungen

• A96 München - Lindau; beide Richtungen

• A99 Umfahrung München

Transitstrecken in südlicher und östlicher Richtung stark. Brennpunkte sind laut ACE die A10, die A12, der Fernpass und die Brennerautobahn. Am meisten dürfte am Freitag ab 13 Uhr und am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr los sein. Dazu kommt das Fahrverbot für den überregionalen Durchgangsverkehr auf einigen Landstraßen in Tirol und Salzburg. So können etwa die Ausfahrten zwischen Hall und Zirl auf der Inntalautobahn (A12) sowie bei Patsch und bei Gries am Brenner auf der Brennerautobahn (A13) für den Durchgangsverkehr nicht

Auch inund in derstellen sich Autofahrer besser auf sehr viel Verkehr und Staus ein, warnen die Autoclubs. Der Verkehr im Zuge der Sommerferien in Österreich belastet zusammen mit den Reisenden aus dem Norden diegenutzt werden, so der ACE. Am Samstag- und Sonntagmittag dürfte sich der Verkehr in nördlicher Richtung vor den Grenzübergängen zurück nach Deutschland stauen. Über Wartezeiten informiert die Infrastrukturgesellschaft ASFINAG