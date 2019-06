F

ür das in vielen Bundesländern lange Wochenende vom 19. bis 23. Juni 2019 erwartet der ADAC viel Verkehr auf den Autobahnen (Donnerstag, 20. Juni) ist in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, in Teilen Sachsens und Thüringens sowie im Saarland ein Feiertag. Schon am Mittwoch starten in diesen Bundesländern daher viele Autofahrer ins Wochenende. Am selben Tag beginnen in Berlin und Brandenburg die. In Baden-Württemberg und in Bayern enden an diesem Wochenende die. Der damit einhergehende Rückreiseverkehr erreicht seinen Höhepunkt am 22. Juni. Dann bilden sich vor allem im Süden Staus. Am Sonntag füllen Rückkehrer aus dem Kurzurlaub die Straßen.