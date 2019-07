Am kommenden Wochenende sind Staus auf den Autobahnen garantiert. Mit Baden-Württemberg und Bayern starten auch die beiden letzten Bundesländer in die Ferien.

A m kommenden Wochenende (26. bis 28. Juli) droht auf den Autobahnen eine Zeit des Stillstands, denn die Sommerreisewelle erreicht ihren Höhepunkt. Mit Baden-Württemberg und Bayern starten auch die beiden letzten Bundesländer in die Ferien und so dürfte besonders im Süden der Republik der m kommenden Wochenende (26. bis 28. Juli) droht auf den Autobahnen eine Zeit des Stillstands, denn die. Mit Baden-Württemberg und Bayern starten auch die beiden letzten Bundesländer in die Ferien und so dürfte besonders im Süden der Republik der Verkehr nur im Schneckentempo kriechen – oder die Fernstraßen werden zuweilen gänzlich zum Dauerparkplatz.

Aufbruch in den Süden plus Konvoi in den Norden

weichen Reisende daher auf einen Starttermin unter der Woche aus, raten Hier gibt es weitere Anti-Stau-Tipps von AUTO BILD. Und während die einen erst in Richtung Süden in die Ferien aufbrechen, wollen die anderen wieder heim in nördliche Richtung. "Staustufe rot", prognostiziert der ACE für alle Urlaubsrouten das ganze Wochenende über. Am besten, raten ADAC und ACE. Demnach sind Montag, Dienstag und Mittwoch stauärmere Reisetage. Mobilitätsapps können zudem helfen, Staus zu umfahren oder zu entscheiden, ob es sich lohnt, abzufahren und eine Ausweichroute zu nutzen, so der ACE.

Die Staustrecken von A1 bis A99:

Neben den Brennpunkten Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Stuttgart und München sowie den Routen von und zu den deutschen Küsten müssen Autofahrer auf folgenden Strecken mit Staus rechnen:



• A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte; beide Richtungen

• A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; beide Richtungen

• A9 München - Nürnberg - Berlin; beide Richtungen

• A10 Berliner Ring

• A11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

• A19 Dreieck Wittstock - Rostock

• A20 Lübeck - Rostock; beide Richtungen

• A23 Hamburg - Heide

• A24 Berlin - Dreieck Wittstock

• A40 Venlo - Duisburg - Essen; beide Richtungen

• A45 Dortmund - Gießen; beide Richtungen

• A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen - Speyer; beide Richtungen

• A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen; beide Richtungen

• A93 Kiefersfelden - Rosenheim; beide Richtungen

• A95 München - Garmisch-Partenkirchen; beide Richtungen

• A96 München - Lindau; beide Richtungen

