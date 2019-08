A

uch ammüssen Reisende und Pendler auf Autobahnen und anderen Fernstraßen mitrechnen. Das sagt der ADAC in seiner aktuellen Stauprognose für die Zeit vom 9. bis 11. August 2019 voraus. Die Rückreisewelle wird demnach immer größer: In gleich(Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Saarland) sowie in Teilen Nordeuropas. Zudem starten viele Bewohner in den bevölkerungsreichen Ländern Bayern und Baden-Württemberg erst jetzt in den Urlaub. Tipp vom ADAC: lieber am Montag, Dienstag oder Mittwoch losfahren. Wenn es gar nicht anders geht,: Freitag von 12 bis 20 Uhr, Samstag von 8 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.