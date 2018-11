Am Montag, den 24. Dezember 2018 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 12 v

erlost Revell

20 Porsche 356 Coupé als easy-click Modell im Gesamtwert von 1000 Euro

. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Revell Porsche 356 Coupé als easy-click Modell





Dank easy-click-System gelingt das Porsche 356 Coupé ohne Modellbauerfahrung – einfach stecken, ohne Kleben und Bemalen!

Das Revell Modell verfügt über eine detailgetreue Nachbildung des original 356 Porsche Motors.





Die Geburt des Mythos: Porsche 356 Coupé





Mit dem Typ 356 wurde der Grundstein des Mythos Porsche gelegt, denn der 356er war der erste Serien-Porsche der Welt. Gebaut von 1948 bis 1965 wurde der Ur-Porsche mehrmals verbessert und überarbeitet, behielt aber die bereits vom VW Käfer bekannte Form. Durch seine aufregenden Rundungen und seine für die damalige Zeit beeindruckenden Fahrleistungen wurde er zu dem Traumwagen der Wirtschaftswunderzeit und Ur-Meter aller Sportwagen aus Zuffenhausen. Darüber hinaus verfügte er – wie die meisten Porsche-Modelle bis heute über einen Heckmotor, was dem Wagen ebenfalls ganz besondere Fahreigenschaften bescherte. Das Modell im Großmaßstab 1:16 ist mit seinen 25 Zentimetern Länge ein absoluter Blickfang im Regal jedes Sportwagenfans.

