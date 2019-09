Viele Kastenwagen-Umbauten haben einen ähnlichen Grundriss. Die Halbdinette ist fast immer hinter dem Cockpit. ©Pössl

Die Preisspanne bei Kastenwagen-Wohnmobilen ist ähnlich wie bei den Campervans, Teilintegrierten und Vollintegrierten sehr groß. So gibt es ganz einfache Umbauten ohne Bad ab rund 30.000 Euro. Wer hingegen einen voll ausgebauten Kastenwagen samt Extras wie Anhängerkupplung, Alarmanlage und Co möchte, kann schnell mehr als 50.000 Euro hinblättern. Wichtig: Wie bei Autos hat auch hier jedes Modell seinen eigenen Basispreis, der eine bestimmte Grundausstattung beinhaltet. Deswegen sollte vor dem Kauf geprüft werden, ob alles Nötige an Bord ist oder noch Extras dazu gekauft werden müssen.