Am Montag, den 24. Dezember 2018 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 13 verlost

Carly – Connected Car zehn Carly-Apps* plus passenden OBD-Adapter

im Gesamtwert von 1000 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Det Müller empfiehlt die Carly-App:

"Die Karre so stylen, wie's einem gefällt – das kann jeder!"



Autoexperte und Moderator von "Grip" Det Müller.

Einfach, sicher, schnell: Mit den Carly-Apps kann wirklich jeder die Funktionen des eigenen Fahrzeugs beherrschen. Selbst die, auf die bislang nur die Werkstatt Zugriff hatte! Det Müller hat die Carly-App getestet.

Ohne Smartphone und Tablet geht nichts mehr – warum also nicht Einstellungen am Auto einfach, individuell und sicher selbst mit dem eigenen Mobilgerät anpassen? Mit der App von Carly – Connected Car lassen sich Funktionen im Fahrzeug freischalten oder abstellen. Dabei geht es vor allem um den Komfort: Unter anderem können spielend einfach die Start-Stopp-Automatik oder das Warnsignal des Gurtes dauerhaft ausgestellt werden.

Und so geht's:

1) Adapter in die OBD-Schnittstelle im Auto stecken

2) Per Bluetooth oder WLAN mit dem Smartphone oder Tablet koppeln

3) App starten



Mit der App von Carly – Connected Car lassen sich Funktionen im Fahrzeug freischalten oder abstellen.

"Überprüfe die Angaben des Verkäufers mit dem Gebrauchtwagen-Check und Du bist sofort auf der sicheren Seite", empfiehlt Det. Denn mit der App von Carly lassen sich die Kilometerstände in verschiedenen Steuergeräten auslesen und mit der Anzeige am Tacho vergleichen. Wurde am Tacho gepfuscht, alarmiert Dich die App.

Per App und Diagnosestecker lessen Sie Wartungsbedarf aus oder programmieren Autofunktionen neu.

Apropos Alarm­ – auch hier hat Det eine Lösung: "Du hast Angst, dass jemand Dein Baby ramponiert oder dass es sogar geklaut wird? Carly Protect – die Anti-Diebstahl-App, sagt Dir immer, wo Dein Auto steht und schlägt Alarm, sobald sich jemand daran zu schaffen macht."

Carly ist die Nummer 1 Auto-App weltweit, für Audi, BMW, Mercedes, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota und VW. Die App liest völlig legal die herstellerspezifischen Daten aus und ist individuell auf die Fahrzeugmarken abgestimmt – das ist einzigartig.

*

Carly – Connected Car stellt insgesamt 10x eine Carly-App plus passenden OBD-Adapter zur Verfügung (nur für Fahrzeuge der Marken Audi, BMW, Mercedes, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota und VW verfügbar). Bitte geben Sie an, ob Sie ein Android oder iOS Smartphone besitzen, sowie die Automarke, das Modell und Baujahr (z.B. VW Golf Golf Bj. 2013)