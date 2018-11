Am Montag, den 24. Dezember 2018 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 16 v erlost Caramba 15 Pflegetaschen im Gesamtwert von 1200 Euro. Damit machen Sie nicht nur sich, sondern auch Ihrem Auto eine Freude. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Keine Lust nach der Antwort zu suchen? Dann können Sie auch per Telefon oder SMS teilnehmen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.1)



Tipp: Ein Blick in den Artikel " Die Highlights aus 30 Jahren Dauertest " hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage: Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:



Die Caramba Pflegetasche: das Wellnesspaket für Ihr Auto



Die Caramba Pflegetasche vereint die beliebtesten Produkte von Caramba, mit denen Sie Ihr Fahrzeug stets top in Schuss halten. Jede Tasche führt zehn Pflegemittel, die gemeinsam einen Wert von knapp 80 Euro besitzen. Das berühmte Multifunktions-Öl Caramba 70 eignet sich überall, wo Metall gereinigt und geschmiert werden muss – so lässt es sich neben dem Auto auch für Motorräder, Fahrräder oder sogar im Haushalt und Garten einsetzen. Für streifenfreien Glanz sorgt der Caramba Glasreiniger. Er säubert die Innen- und Außenseiten der Autoscheiben sowie die Spiegel schlieren- und blendfrei.



Nachhaltige Pflege für den Innenraum



Jede Tasche führt zehn Pflegemittel, die gemeinsam einen Wert von knapp 80 Euro besitzen. Caramba Textil- und Polsterreiniger, der zur Behandlung der Sitze dient, sowie die silikonfreie Caramba Lederpflege für die Sitze, Armaturen und das Lenkrad. Das Caramba Desinfektionsspray vertreibt unangenehme Gerüche sowie Bakterien und Pilze an der Klimaanlage. Gemeinsam mit dem Caramba Cockpitspray Fresh auf Wasserbasis sorgt es für einen frischen Duft und eine angenehme Atmosphäre im Innenraum des Fahrzeugs. , der zur Behandlung der Sitze dient, sowie die silikonfreiefür die Sitze, Armaturen und das Lenkrad. Dasvertreibt unangenehme Gerüche sowie Bakterien und Pilze an der Klimaanlage. Gemeinsam mit demFresh auf Wasserbasis sorgt es für einen frischen Duft und eine angenehme Atmosphäre im Innenraum des Fahrzeugs.



Reifenpflege wie vom Profi



Die Caramba Reifenpflege reinigt und schützt in einem Arbeitsgang vor Rissen und Versprödung. Sollten Sie dennoch einmal einen Platten haben, verschließt das Pannenhilfe-Spray Caramba Reifendicht zuverlässig Löcher und füllt defekte Reifen mit dem Dichtmittel wieder auf, sodass Sie ohne mühsamen Reifenwechsel bis zur nächsten Werkstatt fahren können. Für glänzende Felgen sorgt der Caramba Felgenreiniger Brillant.

Seit Mitte Oktober erklärt Edgar in der Youtube-Serie "Frag Edgar", wie man zum Beispiel eine Motorradkette richtig reinigt, Lackflecken entfernt oder Autoreifen wechselt. Wer lernen will, sein Gefährt selbst in Schuss zu halten, sollte also unbedingt einmal reinschalten. Die Produkte der Caramba Pflegetasche im Überblick:

· Caramba 70 mit tellerübergreifendem Sprühkopf

· Caramba Cockpitspray Fresh

· Caramba Felgenreiniger

· Caramba Glasreiniger

· Caramba Klimaanlagen Desinfektion

· Caramba Lederpflege

· Caramba Reifendicht

· Caramba Reifenpflege

· Caramba Scheibenreiniger

· Caramba Textil- und Polsterreiniger



Alle Infos zu den zehn Produkten der Caramba Pflegetasche finden Sie auf : www.caramba.eu

