Am Montag, den 24. Dezember 2018 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 18 v

erlost

Revell sechs RC-Action-Sets mit Revell Control bestehend aus Quadrocopter und Lamborghini Aventador Coupé im Gesamtwert von 1020 Euro.

Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:





Lamborghini Aventador und Quadrocopter GO! WIFI von Revell Control begeistern Groß und Klein unterm Weihnachtsbaum!





Cooles Design trifft Technik: Mit den Produkten von Revell Control liegen technikbegeisterte PS-Fans immer genau richtig. So zum Beispiel mit dem brandneuen Lamborghini Aventador Coupé, dass als RC-Fahrzeug in seiner Schönheit exakt wie das große Vorbild aussieht. Aber nicht nur mit tollen ferngesteuerten Autos kann Revell Control punkten: Auch die Serie GO! überzeugt unter anderem in der Variante GO! WIFI mit einem ausgereiften Quadrocopter mit integrierter Kamera, die Aufnahmen auf Wunsch direkt aufs Smartphone streamt.

Tradition trifft Innovation: Das neue Lamborghini Aventador Coupé von Revell Control

Die LED-Beleuchtung untermalt das sportliche Aussehen des Lamborghini Aventador Coupés.

Videos direkt aufs Handy: Der GO! Wifi teilt atemberaubende Aufnahmen

Der GO! WIFI ist leicht zu fliegen und begeistert mit einer tollen Kamera.

