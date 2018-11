Am Montag, den 24. Dezember 2018 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 19 v

erlost

die Therme Erding einen Kurzurlaub für 4 Personen im Gesamtwert von 1000 Euro.

Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Keine Lust nach der Antwort zu suchen? Dann können Sie auch per Telefon oder SMS teilnehmen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.1)



Tipp: Ein Blick in den Artikel " Coole Youngtimer mit Nehmerqualitäten " hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:





Himmlische Erholung in der Therme Erding





Machen Sie mit und freuen Sie sich auf eine Übernachtung für vier Personen inklusive Frühstück im atemberaubenden Hotel Victory Therme Erding, 2 Tage Thermeneintritt (Therme, Wellenbad & Rutschen) für vier Personen und 2 Aufenthalte in einem urigen Alm Chalet inkl. Verpflegung.

In der größten Therme der Welt, der Therme Erding, entdecken die Gäste ihr Paradies unter Palmen.

Exklusives Alm Chalet im urigen Hüttenstil.

Ein Bad wie im echten Meer erwartet die Besucher im türkisglitzernden Wellenbad. Sich auf Poolnudeln treiben lassen und inmitten grüner Großpalmen von fernen Reisen träumen – so fühlt sich Urlaub an. Durch den Crazy River gelangen die Gäste in den wohltemperierten Außenpool, wo man unter freiem Himmel badet.

Virtual Reality-Rutschen auf der Space Glider-Reifenrutsche.

Jede Menge Spaß & gute Laune garantiert Europas größte Rutschenwelt, das GALAXY ERDING, mit 27 spektakulären Rutschen. Absolutes Highlight ist das Virtual Reality-Rutschen auf der Space Glider-Reifenrutsche, wo die Gäste den neuen VR-Ride "Jungle" erobern. Und nach einer aufregenden Rutschpartie können sich die Gäste in eines der exklusiv buchbaren ALM CHALETS in urigem Hüttenstil zurückziehen.

Den Himmel auf Erden finden Gäste ab 16 Jahren in der VitalOase und der textilfreien VitalTherme & Saunen.





Ihr Gewinn zusammengefasst:



• 1 Übernachtung für 4 Personen inkl. Frühstück im Hotel Victory Therme Erding



• 2 x Aufenthalt in einem urigen Alm Chalet inkl. Verpflegung



• 8 x Tageskarte für die Bereiche Therme, Wellenbad & Rutschen (2 Tage Thermeneintritt für 4 Personen) • 8 x Tageskarte für die Bereiche Therme, Wellenbad & Rutschen (2 Tage Thermeneintritt für 4 Personen)

Gewinnen Sie einen Kurzurlaub für 4 Personen in der Therme Erding! zur Galerie

Ausführliche Infos zum Produkt finden Sie unter: